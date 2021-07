Google Keep contará con imágenes de diseñadores para personalizar las notas

Google Keep sumará una nueva función que permitirá que los usuarios personalicen el aspecto de las notas.

En esta actualización, el equipo de Google incluirá imágenes de diseñadores para usarlas como fondos de las notas. Una opción que estará disponible tanto en iOS como Android.

Nueva función para personalizar las notas de Google Keep

Si bien Google Keep es una de las opciones para tomar notas más populares, no podemos negar que no recibe actualizaciones frecuentes. Aún así cuenta con una dinámica práctica y simple.

Google ha creado una combinación de funciones para Keep que funcionan genial para tomar notas rápidas. Permite añadir una foto, subir una imagen o una grabación, y hasta dibujar en las notas. Y como plus, se pueden compartir las notas con nuestro grupo familiar o amigos.

Y sin olvidar que ofrece algunas opciones para clasificar y gestionar las notas. Pero si buscas personalizarlas, no encontrarás más opción que cambiar el color que asignas a cada nota. Sin embargo, esto está a punto de cambiar, ya que Google está lanzando una función que permitirá personalizar el fondo de la nota.

Sí, más allá de cambiar el color, podrás usar una imagen para el fondo de la nota, tal como menciona 9to5Google. No podrás usar tus propias imágenes, sino que la idea es contar con una colección de imágenes de diseñadores que Google Keep sumará como parte de sus opciones.

Así que habrá que esperar para ver qué estilos de imágenes se sumarán como fondos de Google Keep. Quizás sean imágenes que representen las actividades más populares en nuestra rutina… una lista de compras, los libros que queremos leer, una lista colaborativa para elegir películas para el fin de semana, un checklist de viaje, etc. De esa manera, con un simple vistazo podríamos saber de qué se trata cada nota creada.

Esta nueva función estará disponible tanto para la app de Google Keep en iOS como Android, incluyendo las cuentas gratuitas. No parece que se añada soporte para la versión web de Google Keep, así que habrá que esperar para ver cómo funcionarán estos fondos en la sincronización entre dispositivos.