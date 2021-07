Typedream, para crear Landing Pages optimizadas sin necesidad de programar

Mucha gente decide entrar en el mundo Wix cuando quiere hacer una web sin programar y sin preocuparse por hosting, pero hay muchas otras opciones más orientadas a la creación de Landing Pages, y hoy nos han presentado una realmente interesante.

Se trata de Typedream, un creador de sitios web que ayuda a crear un sitio web rápido, con posibilidad de actualizarlo de forma sencilla y obteniendo resultados estéticos muy profesionales.

Con opción gratuita que permite la publicación de una página, y opción de 12 dólares al mes para páginas ilimitadas, dominio personalizado, colaboradores, SEO y metaetiquetas, inyección de código y soporte prioritario, Typedream se presenta como una opción no-code muy intuitiva, basada en la creación de páginas como si estuviéramos escribiendo un documento Word, sin necesidad de saber lo que se está «cociendo» por detrás.

En su web, typedream.com, hay varios ejemplos de lo que es capaz de hacer, y remarcan que se han preocupado mucho en optimizar las últimas variables que Google revisa constantemente para mejorar el SEO. La web creada se publica en la web y se distribuye por CDN, haciendo que su carga sea rápida en cualquier parte del mundo.

Aunque la mayoría de las landing pages son creadas para alguna campaña SEM, es muy posible que queramos recibir visitas de forma orgánica, algo mucho más complejo si no usamos un dominio propio y no apostamos por maketing de contenido. En ese caso tendríamos que optar por la opción no gratuita para que sea posible optimizar todas las variables adecuadas. Si solo queréis atraer visitantes de algún anuncio, la opción gratuita es suficiente, y el resultado puede conseguir muchos leads en muy poco tiempo.

Una opción muy minimalista y eficaz, aunque su interfaz está solo en inglés.