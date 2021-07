Dungeons & Dragons: Dark Alliance, lo positivo y lo negativo de este nuevo juego

El juego Dungeons & Dragons: Dark Alliance tiene muy poco tiempo de vida, pero ha llegado para intentar enamorar a todos los que disfrutaron de las aventuras de Drizzt Do’Urden, Belwar Dissengulp, Bruenor Battlehammer y Catti-brie.

Se trata de un RPG disponible para PC y consolas, un nuevo juego en el que podemos disfrutar en solitario o colaborar con otros jugadores para participar de misiones ambientadas en el Valle del viento helado.

Lo estuve probando varios días antes de su lanzamiento, buscando las cosquillas y encontrando elementos que lo hagan diferente a todo lo que hay en este sector. Los juegos RPG suelen ser muy parecidos, y es difícil destacar por algo más que por calidad de imagen y sonido.

Veamos los pros y contras que he encontrado en el mismo:

Lo positivo de Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Para los amantes de este tipo de juegos, no decepciona:

– Los gráficos y los sonidos son buenos para todas las consolas en las que es compatible. Lógicamente, los que tienen una PS5 o la última Xbox, quieren más, pero si dan más, será menos compatible con los que tienen menos. Es un tema complicado.

– Los movimientos son buenos, y el personaje puede ir aprendiendo nuevos movimientos a medida que pasa el tiempo. Eso es una gran ventaja, ya que al haber nuevas técnicas y movimientos, la jugabilidad se va adaptando con los niveles. Hay algunos errores, como el que se ve al andar despacio con el enano (los pies patinan en el suelo).

– Hay una enorme cantidad de contenido y horas de juego. Muchos mapas y niveles.

– El sistema de juego colaborativo está muy bien pensado, ya que es independiente e la plataforma de niveles de juego individual. El nivel online tiene algunos bugs, pero lo están corrigiendo con diferentes parches.

– Hay muchos tesoros escondidos que pueden descubrirse en el futuro cuando decidamos pasar un nivel otra vez.

Lo negativo de Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Pero no todo es perfecto:

– En el juego individual, si empezamos una misión (que puede durar más de una hora), no podemos pararla, grabar y seguir al día siguiente. Las misiones se tienen que hacer de golpe, por lo que no podemos dedicar 15 minutos a jugar, tiene que ser misión completa.

– El diseño de las nuevas armas y equipaje en general es muy limitado. Solo cambian los colores y poco más, por lo que el aspecto general del personaje es casi inmutable.

– La IA a veces hace cosas raras, como jefes morirse solos, o impactos muy raros.

– El modo cooperativo sigue con muchos bugs (a veces hay delay a la hora de pegar), de hecho es la principal queja de los que se lo han pasado. De momento es mejor esperar un poco antes de comenzarlo.

– Los mapas a veces se ven repetidos. No en los escenarios, pero sí en las cuestas y en la estructura general del mapa.

Dudo mucho que se transforme en la próxima leyenda del mundo de los videojuegos, pero es un gran proyecto que ya tiene bastantes gameplays en Youtube.

Enlace: darkalliance.wizards.com