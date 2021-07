Logitech G335, los nuevos auriculares para gamers

La semana pasada fue el lanzamiento de los nuevos auriculares presentados por Logitech, los G335, auriculares extremadamente ligeros y prácticos que entran directamente en la gama media de su sector.

No estamos hablando de auriculares de medio Kg con varias entradas y salidas, hablamos de auriculares extremadamente cómodos, de solo 240 gramos, que ya están a la venta por un precio de 69,99€.

Han apostado por tres colores alegres, por un ajuste muy preciso, diseño de diadema y buenos materiales para que sea cómodo llevarlos durante mucho tiempo. Eso es lo que más me ha llamado la atención, la almohadilla es cómoda, y al pesar poco no parece que tengamos auriculares gamer puestos.

El conector es un cable tipo jack de audio de 3,5 mm, con un adaptador para la entrada de audio y la salida del micrófono. En los auriculares solo tenemos el control de volumen.

El micro se puede ajustar perfectamente, tal y como muestro en Instagram, y se puede silenciar en cualquier momento. Cuentan con la certificación Discord, lo que garantiza buena claridad de audio a la hora de jugar con otras personas.

Si analizamos los pros y contras tenemos:

Pros:

– Ligeros.

– Muy cómodos, principalmente en las almohadillas.

– Bonitos, alegres y personalizables.

– Menos de 70 euros.

– Buena calidad de sonido y grabación.

Contras:

– Solo se conecta vía jack de 3,5 mm, por lo que serán necesarios adaptadores para usarlos en algunas consolas. Es bueno para PC, eso sí.

– Nada de Leds.

– La claridad en chat es buena, pero si se graba un audio en un editor como audacity, se nota que la voz no suena tan natural como en micrófonos de mejor calidad. Esperaba mejor calidad en el micrófono.

Como conclusión: por el precio que tienen, son una excelente opción para quien pasa muchas horas jugando. Lógicamente no pueden compararse con los auriculares de gama alta que cuestan el doble, no tienen cancelación de ruido, no juegos de luces personalizables, pero cumplen bien su trabajo.