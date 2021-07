Vasco M3, un traductor con conexión ilimitada a Internet

Uno de los gadgets que he podido probar durante el MWC 21 es un traductor ya muy conocido en el sector.

Se trata del último de la empresa Vasco Electronics, un aparato muy discreto y elegante que puede hacer traducciones frase por frase, traductor que os comento con detalle en el nuevo vídeo de nuestro canal de Youtube (click aquí).

Para no ser repetitivo con lo que comento en el vídeo, os pondré los pros y contras que le encuentre.

Pros:

– Su diseño es elegante y discreto. Es fácil llevarlo de un sitio a otro sin que moleste (más discreto que el desaparecido Travis).

– Tiene dos botones, uno para cada idioma, de forma que es fácil ir alternando en función de quién está hablando en la conversación.

– Tiene una SIM interna que permite la conexión a Internet en prácticamente todos el mundo, de forma que las traducciones, que se realizan online, nunca fallan.

– Las frases están bien traducidas, incluso las más complejas, y se pronuncian en voz alta, no hay que leerlas.

– El micrófono es muy sensible, permite captar la voz sin necesidad de tener pegado el aparato en la boca. El ruido de fondo tampoco le molesta mucho.

– Puede traducir documentos con más de un idioma en su interior.

– Tiene un sistema de traducción de llamadas telefónicas (aunque no pude probarlo)

– La pronunciación en cada idioma es muy buena, poco robótica.

– Cuenta con un juego para aprender idiomas al estilo Duolingo.

Contras:

– Lo de traducir frase por frase está bien, pero sigue sin ser natural en una conversación. Aún estamos lejos de tener un traductor en el oído que haga su trabajo sin necesidad de tener que decirle al otro: «espere, que está traduciendo».

– Su precio es salado, casi 300 euros. Hay que tener en cuenta que compite con la herramienta de traducción de google, que la tenemos todos de forma gratuita en el móvil, por lo que el precio es clave.