La app de Google tiene un juego oculto en iOS

Si te gusta pescar los huevos de pascua que tiene Google y cuentas con un dispositivo iOS, podrás disfrutar de un nuevo juego.

Sí, unos de esos pequeños juegos que te roban unos minutos o te distraen cuando no tienes conexión en el móvil. Así que si ya te cansaste del clásico juego de dinosaurio del navegador de Google, ahora puedes intentar con esta nueva propuesta.

El nuevo huevo de pascua lo encontraras en la aplicación de Google, tanto en el iPhone como el iPad. Y si bien no hay un anuncio oficial al respecto, ni ningún indicio en la app, podrás activar este juego oculto con un pequeño truco.

Se trata del Pinball, pero con el toque de Google, como ya verás cuando actives el juego. Y para ello, solo es necesario abrir la sección Pestañas y esperar que aparezcan las formas geométricas. Luego, solo desliza el dedo hacia arriba para comenzar a jugar, y el resto ya lo sabes.

A medida que vas ganando pasas a nuevos niveles con una serie de nuevas formas para darle el factor sorpresa y ventajas. Y por supuesto, no tienes oportunidades ilimitadas, así que si fallas tres veces seguidas se termina la partida. Y sí, puedes jugar sin conexión.

Si has intentado y no ves el juego, prueba cambiando la región a Estados Unidos. Para ello, ve a Ajustes >> General >> Idioma y región. Una vez que cambias la región, reinicia la app y busca el juego. Una vez que el juego ya esté disponible en la aplicación de Google, puedes cambiar nuevamente la configuración a tu región. No te preocupes, no perderás el juego.

Este juego oculto de Pinball no está disponible para Android, así que es exclusivo de dispositivos iOS. Por supuesto, los usuarios de Android no tienen nada que envidiar, ya que siempre hay alguna sorpresa oculta en las apps de Google.