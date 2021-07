Facebook prueba una nueva dinámica para las publicaciones

Facebook está realizando una nueva prueba con un grupo de usuarios. En esta oportunidad, esta tomando prestada una de las funciones de Twitter para cambiar la dinámica de las publicaciones.

Como si fueran los hilos de conversación de Twitter, Facebook propone crear publicaciones enlazadas en las páginas.

Nueva dinámica de Facebook para las publicaciones

Tal como muestra Matt Navarra en Twitter, Facebook está experimentando con hilos de publicaciones. Es decir, los usuarios pueden agregar una nueva publicación a una anterior para crear un hilo de conversación. Así que tendrás publicaciones encadenadas o conectadas, como si fueran los hilos de conversación de Twitter.

Y todas publicaciones que formen parte de ese hilo tendrán la audiencia de la publicación original. Facebook no ha dado información sobre esta nueva prueba, pero ha confirmado que está experimentando esta nueva dinámica con un grupo de páginas de figuras públicas.

Podría ser una dinámica interesante, ya que permitiría que las marcas conecten publicaciones sobre temas relacionados, por ejemplo, para ampliar contenido, actualizar información, etc. Los usuarios no tendrían que recorrer las últimas publicaciones para encontrar novedades relacionadas, y las marcas no tendrían que recurrir al clásico comentario que envía a los usuarios a la nueva publicación o editar el contenido.

Por otro lado, también podría ser un sistema válido para las páginas de noticias que cubren eventos en vivo, no solo para ofrecer contenido adicional, sino también para corregir cualquier dato erróneo presentado previamente. Y visualmente, sería más fácil de seguir este sistema para las actualizaciones.

Cuando la nueva publicación incluida en el hilo aparece en el feed del usuario, se incluyen todas las publicaciones conectadas. Así que los usuarios pondrán tener el contexto de todo el hilo generado. Por el momento, no ha quedado claro cuál es el objetivo de Facebook con esta dinámica, y para quiénes estará dirigida si llega a implementarse en la plataforma.