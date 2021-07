Estrenos en Netflix para julio de 2021

El segundo semestre del 2021 ha iniciado y Netflix ya tiene lista la cartelera con todos los estrenos, tanto de películas, como de series y documentales que serán estrenados durante todo el mes de julio. Cabe destacar, que es uno de los meses con más producciones en el listado, así que es mejor echarle un vistazo detenidamente.

Así que para que la espera se haga mas corta, aquí tenemos los más de 90 títulos que saldrán desde el 1 hasta el 31 de julio en Netflix. Atentos que hay novedades en todas las categorías.

Series que serán estrenadas en Netflix para julio de 2021

Para el 1 de julio

– Jóvenes altezas

– Pokémon Journeys

– Generación 56K

– Cuentos de la cuarentena

– El mágico libro de Zero

– L.A.’s Finest

Para el 2 de julio

– Mortal (T2)

Para el 4 de julio

– Es mío

– Estamos unidos

Para el 5 de julio

– Eres mi primavera

Para el 6 de julio

– ¿Por qué no te vas? (T2)

Para el 7 de julio

– En la ciénaga (T2)

– Guerra de vecinos

Para el 8 de julio

– Resident Evil Oscuridad infinita



Para el 9 de julio

– Un lugar para soñar (T3)

– Biohackers (T2)

– Atípico (T4)

– Close Enough

Para el 13 de julio

– Ridley Jones, la guardiana del museo

Para el 14 de julio

– Una vida nada ortodoxa

Para el 15 de julio

– Yo nunca (T2)

– Beastars (T2)

Para el 16 de julio

– Johnny Test

– Ali & Ratu Ratu Queens

Para el 21 de julio

– Sexy a lo bestia

– The Movies that Made Us (T2)

– Jugando con fuego Brasil

Para el 23 de julio

– Masters del Universo: Revelación



– Sky Rojo(T2)



Para el 27 de julio

– Mighty Expres (T4)

Para el 28 de julio

– El cartel de los capos: El origen

– Reciclaje de tatuaje

Para el 30 de julio

– Centauria

– Outer Banks (T2)

– Cómo vender drogas online (a toda pastilla), temporada 3

Películas que serán estrenadas en Netflix para julio de 2021

Para el 1 julio

– Dynasty Warriors

– Late Night

– Me Before You

– Wellcome to the Jungle

– Crash Pad

– El Hobbit: Un viaje inesperado

– El Hobbit: La desolación de Smaug

– El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

– Mobile Suit Gundam Hathaway

– Di que sí

Para el 2 julio

– Trilogía ‘La calle del terror



– La 8ª noche

– La belleza y el enigma

– All About Nina

– Draft Day

– RattleSnake

Para el 3 julio

– Malasaña 32

– The Intruder

Para el 4 julio

– Héroes en el Infierno

– The Book of Henry

Para el 7 julio

– Igor Grom contra el doctor Peste

– This Little Love of Mine

Para el 9 julio

– Trilogía ‘La calle del terror’

– Aquel verano

– Cómo me convertí en superhéroe

– El hombre agua

– Finding Hubby

Para el 14 julio

– La historia clásica de terror

– El manual de la familia perfecta

Para el 15 julio

– La horma de su zapato

– Mi amiga Amanda

Para el 16 julio

– Trilogía ‘La calle del terror’

– Insomne

– Deep

Para el 21 julio

– Trollhunters: El despertar de los titanes

Para el 22 julio

– Words Bubble Up Like Soda Pop

Para el 23 julio

– La última carta de amor

– Kingdom: La historia de Ashin

– Cielo rojo sangre

– Una segunda oportunidad – Rivales

– Fondeados

Para el 28 julio

– Bartkowiak

Para el 29 julio

– No se puede huir del amor

Para el 30 julio

– El último mercenario

Documentales que serán estrenados en Netflix para julio de 2021

Para el 1 de julio

– Audible

– Amigos caninos (T2)

– Fellini: Soy un payaso

Fastest

Para el 2 de julio

¡Tronco va!

– Nureyev

Para el 7 de julio

– Locos por los gatos

Para el 8 de julio

– Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen

Para el 9 de julio

– Cómo se convirtieron en tiranos

– Lee Su-guen: The Sense Coach

Para el 13 de julio

– Naomi Osaka

Para el 14 de julio

– Red privada, ¿quién mató a Manuel Buendía?

– Robos magistrales

Para el 15 de julio

– Emicida: AmarElo – Live in São Paulo

Para el 16 de julio

– En pocas palabras (T3)