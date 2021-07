3 formas de enviar un Whatsapp sin guardar el contacto

En muchas ocasiones podemos querer enviar un mensaje a alguien por Whatsapp sin necesidad de tener que guardar el contacto. Si recibimos una llamada perdida de un desconocido, por ejemplo, y queremos decirle algo del estilo «tengo una llamada perdida suya, ¿en qué puedo ayudarle?», no debería ser necesario tener el contacto guardado en la agenda, principalmente porque desconocemos su nombre.

Este tipo de herramientas puede ser polémico, ya que de la misma forma que estamos enviando un mensaje a alguien sin conocerlo, seguramente el destinatario tampoco nos conocerá, aunque podrá ver nuestro número de teléfono sin problema, lo que no verá es nuestra foto (hasta que decida ponernos en su agenda de contactos.

Entre las formas existentes de realizar esta acción tenemos:

1 – Uso de aplicaciones diseñadas para ello. Un ejemplo está en Wassapeame, una app con más de 50.000 descargas que usa la API de Whatsapp para enviar el mensaje, sin necesidad de pasar por la agenda de contactos. Solo hay que vajarla, escribir el teléfono de destino eligiendo el país correctamente, y enviar el mensaje deseado. Aplicaciones de este tipo han circulado desde hace tiempo en las tiendas de aplicaciones, como la extinta Wassame, por ejemplo. En realidad hacen una función bastante sencilla, ya que únicamente construyen una url a partir del texto que estamos realizando, tal y como veremos en el punto 2.

2 – Usando una dirección web. Podemos acceder, usando cualquier navegador, a la url https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX, sustituyendo las «x» por el número de teléfono del destinatario. Es importante comenzar con el código del país y no incluir el signo «+», para que funcione de forma adecuada. Esto funciona tanto desde web como desde móvil. En el primer caso pedirá usar Whatsapp web para realizar el envío, en el segundo caso abrirá nuestra app de Whatsapp en el dispositivo móvil.

3 – Usando un número de teléfono virtual, como el ofrecido por Google Voice en Estados unidos, o por Número eSIM en varios países. Una vez tenemos el número virtual, podemos crear una cuenta de Whatsapp nueva, recibiendo un SMS para crearla (es importante prestar atención a ese tema, ya que no todas las soluciones de número virtual aceptan el envío y recepción de SMS). Una vez creada la nueva cuenta de Whatsapp, podemos enviar mensajes desde él con el añadido del anonimato, ya que para el destinatario será más difícil saber el origen (incluyendo el número virtual en su agenda no mostrará el rostro del avatar). Esta opción no es gratuita, requiere el pago del número virtual contratado.

Una vez listadas las opciones, recordad que es importante usar de forma responsable el envío de mensajes sin guardar contacto, o de forma anónima, ya que es fácil cometer un delito aprovechándose del supuesto anonimato que ofrecen (si se comete un delito, ni los números virtuales ni los envíos vía API impedirán que se sepa quiénes somos).