Facebook llevará la transmisión de juegos en la nube a más territorios

Facebook también quiere competir en el segmento de las plataformas de transmisión de juegos desde la nube con Facebook Gaming, aunque utilizando una estrategia diferente con respecto a las plataformas rivales.

Fue en octubre del pasado año cuando lanzaron una beta cerrada, centrada en usuarios de regiones selectas de los Estados Unidos para que puedan disfrutar de los títulos disponibles a través de PC y de teléfonos Android, sin necesidad de descargas e instalaciones.



Facebook señala que están escalando su infraestructura para contar ahora con una cobertura del 98% de la población estadounidense, llegando al 100% para este próximo otoño, comenzando además su despliegue en Canadá y México, y prometiendo su llegada en Europa Occidental y Central para principios del próximo año.

También apostará por disponer de más títulos disponibles

Por ahora, la compañía se está centrando en crear un catálogo de juegos interesantes, para lo que empezarán a contar desde ahora a Ubisoft como socio, además de seguir trabajando en la reducción de la latencia, lo que permitirá, según indican, abrir nuevos géneros de juegos.

Por ello, aún no han convertido a Facebook Gaming en un servicio independiente, ni cobran tarifas por suscripción ni tampoco están tratando de reemplazar a las consolas de videojuegos, PC y teléfonos móviles.

Acorde a Facebook:

Nuestro punto óptimo en este momento son los géneros de deportes móviles, cartas, simulación, estrategia, acción / aventura y rompecabezas, con más géneros en el futuro. Centrarse en juegos y categorías tolerantes a la latencia significa que podemos ofrecer la mejor experiencia en una variedad de dispositivos.

Por último, Facebook señala las mejoradas llevadas a cabo con el rediseño con el objetivo de que los usuarios lo tengan más fácil para descubrir y acceder a juegos interesantes, incluyendo recomendaciones del equipo de Facebook Gaming y mejoras en las opciones de filtrado.

No cabe duda de que Facebook no quiere dejar escapar la oportunidad que puede brindar los juegos transmitidos en la nube, en competencia directa con plataformas como Google Stadia, Amazon Luna, Microsoft xCloud o Nvidia Geforce Now, con la ventaja de poder acceder a ellos al instante sin necesidad de instalaciones ni descargas, complementando los títulos de juegos que ya dispone la plataforma para jugar en HTML5.

Claro está que a la compañía le queda un largo camino por delante, pero el tiempo dirá si su apuesta por tirar por un camino diferente frente a la competencia les puede compensar.

Más información: Facebook