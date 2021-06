Zoom se prepara para para poder realizar mejores traducciones en tiempo real

Poder hacer una videoconferencia con alguien que habla otro idioma, y conseguir una traducción en tiempo real, parece algo salido del futuro.

Skype ya ha estado trabajando con ese tema desde hace tiempo, y ahora parece que Zoom se une a la batalla.

Zoom ha anunciado que está comprando la empresa Kites (Karlsruhe Information Technology Solutions), una empresa que tiene un software de traducción y transcripción en tiempo real. La idea es poder incorporar esa tecnología en su plataforma, para agregar capacidades de traducción a su aplicación de videoconferencia.

Kites comenzó en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe, y su programa se creó para que sirva en las traducciones que se realizan en las clases, para estudiantes que no hablaban la lengua de los profesores.

De momento Zoom ya tiene transcripciones en tiempo real, solo para quien habla inglés, pero no es una gran herramienta, falla bastante, por lo que de momento solo parece un test para algo mayor que pueda llegar en el futuro. Ahora Zoom se ha puesto en serio con el tema y quieren abrir un centro de investigación en Alemania, donde se encuentra la gente de Kites, un equipo de 12 científicos que ahora trabajará para mejorar la productividad y la eficiencia de las reuniones.

La mayoría de los traductores actuales requieren que termine una frase para poder realizar su trabajo. Es normal, ya que en muchos idiomas, hasta que no termina la frase, no se puede saber perfectamente su significado. Es ahí donde tendrá que entrar la inteligencia artificial, que sea capaz de predecir la frase en función de las primeras palabras, y así ofrecer una traducción en tiempo real lo más exacta posible. Ese movimiento no es fácil, y para cada idioma se requiere un esfuerzo completamente diferente, pero todo parece indicar que no tendremos que esperar mucho para tener el traductor definitivo enganchado a la oreja.

Podéis leer la nota de la adquisición en este enlace