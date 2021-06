Microsoft Teams facilita usar dos cuentas de forma simultánea en el PC

Microsoft Teams está implementando un pequeño cambio en su versión de escritorio que facilitará estar en modo multitarea.

Podrás dar seguimiento a tu cuenta educativa o de trabajo de Microsoft Teams sin descuidar tu cuenta personal. No necesitas alternar entre una cuenta u otra, ya que podrás tener las sesiones de ambas abiertas al mismo tiempo.

Microsoft Teams facilita usar dos cuentas en su versión de escritorio

Tal como mencionan en Windows Central, ya no hace falta alternar entre diferentes cuentas en Microsoft Teams en el escritorio. Ya que siguiendo la hoja de ruta que publicó Microsoft, se está implementando la posibilidad de usar dos cuentas (personal/trabajo o personal/educativa) al mismo tiempo.

Así que no tendrás que dejar tu cuenta personal de Microsoft Team para dar seguimiento al resto de tus obligaciones. Y no te preocupes, no es tan complicado disponer de ambas cuentas al mismo tiempo. Encontrarás algunas diferencias en el logo que corresponde a cada cuenta para que te resulte fácil identificarlas sin perder tiempo. Y por supuesto, siempre podrás optar por usar diferentes fotos de perfil para evitar confusión.

Un detalle a tener en cuenta es que esta dinámica solo funciona para una cuenta personal y otra educativa o de trabajo. Pero no puedes usar dos cuentas de trabajo o educativas al mismo tiempo. Sin embargo, el equipo de Microsoft mencionó que están trabajando para dar soporte para múltiples cuentas de trabajo.

Y esta no es la única novedad que se está implementando en Microsoft Teams. Ya se está probando en iOS y Android la función de Respuestas Sugeridas a Microsoft Teams for Education. Esta función con IA tiene en cuenta el contexto en las conversaciones del chat para dar algunas sugerencias que te ahorrarán tener que escribir la respuesta.

Una función que podría llegar en breve a la versión de escritorio de Microsoft Teams for Education, aunque solo para uso de los docentes.