Adobe eliminará varias apps de iOS y android

Adobe está creciendo mucho, presentando software realmente revolucionario y apuntando a diferentes sectores para hacerse cada vez más relevante en el mundo de la creación de contenido.

El caso es que a medida que aparecen nuevas herramientas, hay algunas antiguas que van perdiendo sentido, y eso implica su eliminación de los diferentes mercados.

Hace poco la compañía eliminó Photoshop Fix y Photoshop Mix de la App Store, y ahora la compañía anuncia que eliminarán Photoshop Sketch e Illustrator Draw de iOS y Android el próximo mes, por lo que dejarán de estar disponibles para nuevas instalaciones.

En la sección de soporte Adobe dice que el motivo es que la mayoría de las funciones se han incorporado a su aplicación Fresco.

Todo lo que te encanta de Photoshop Sketch e Illustrator Draw se ha combinado en Adobe Fresco, ofreciendo aún más posibilidades. Si utiliza Photoshop Sketch e Illustrator Draw, Adobe le anima a disfrutar de las potentes y completas herramientas de dibujo y pintura de Adobe Fresco.

Quieren reducir el número de apps existentes en sus plataformas móviles, que existan pocas, pero muy completas, aunque lógicamente esas existentes consumirán más recursos al ofrecer más funciones.

La aplicación se eliminará de la App Store y Play Store el 19 de julio, pero los usuarios pueden seguir usándola, lo que no podrán hacer es instalarla desde cero, por lo que si las usáis, no las borréis porque no podréis ponerla en el móvil de nuevo. Dejará de ser compatible oficialmente a partir del 10 de enero de 2022, pero seguramente seguirá funcionando después de dicha fecha.

Adobe Fresco, por su lado, es gratuita, con opciones premium disponibles por 9,99 dólares.