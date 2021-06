Esta herramienta de Microsoft te dirá si tu PC es compatible con Windows 11

Si después de ver las novedades presentadas por Microsoft para Windows 11, te estás preguntando si podrás disfrutarla desde tu PC, puedes tener en cuenta esta herramienta.

Es una herramienta gratuita de Microsoft que analiza el estado de tu equipo, y que ahora también comprueba si tu equipo cumple con los requisitos de Windows 11.

Cómo saber si tu PC podrá tener Windows 11

Microsoft ya especificó cuáles son los requisitos mínimos que necesitará un PC para correr Windows 11, tal como puedes repasar en su página de presentación:

Procesador 2 núcleos o más de 1GHz o superior

Un mínimo de 4GB de memoria RAM

64 GB de almacenamiento libre en el disco duro

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 o posterior y WDDM 2.0

Pantalla de 9 pulgadas con resolución 720p

Compatibilidad con la tecnología TPM 2.0

Pero si no sabes si tu PC cumple todas estas condiciones, puedes valerte de una de las herramientas que provee Microsoft para comprobar el estado de tu equipo, llamada Microsoft PC Health Check.

Para ello, solo tienes que ir a la página de Microsoft para Windows 11 y buscar el apartado “Comprobar la compatibilidad” para descargar la app. O puedes descargarla desde este enlace. Una vez que descargas e instaladas esta herramienta, solo hará falta seleccionar “Comprobar ahora”.

Una vez que esta herramienta analice tu equipo, te dirá si puede ejecutar Windows 11 o no. En caso de que la respuesta sea negativa, no te dará detalles ni te dirá porqué tu PC no es compatible. Solo se limitará a decir que no cumple los requisitos del sistema para ejecutar Windows 11.

Te dará un enlace para ver más información, pero solo te mostrará las posibilidad que tendrás con ese PC. Es decir, seguir recibiendo actualizaciones de Windows 10 por un tiempo más, a menos que decidas comprar en el futuro un nuevo equipo con Windows 11 preinstalado.