YouTube prueba una nueva forma de ver vídeos desde el móvil

YouTube está considerando cambiar la dinámica en su página de inicio que dará lugar a una nueva opción de visualización.

Está considerando la reproducción automática de los vídeos en esta página, siguiendo un estilo similar a los vídeos de la cronología de Facebook.

YouTube integra un reproductor en la vista previa de los vídeos

Hasta el momento, YouTube no permite ver un vídeo completo en la página de inicio. Si bien podemos activar la reproducción automática para estos vídeos, no tienen sonido y solo nos da una vista previa del contenido.

Así que si quieres ver un vídeo que encuentras en la página principal, la única opción es seguir la dinámica de YouTube y permitir que lo abra en otra página. Esto podría cambiar en el futuro. Por lo menos, el equipo de YouTube lo está considerando, como lo deja ver en una de sus últimas pruebas.

Esta función no está habilitada para todos, pero algunos usuarios ya pudieron probar esta dinámica en su cuenta de YouTube. Pudieron desplazarse por las sugerencias de la página principal e reproduciendo los vídeos por completo sin problemas, para visualizarlos sin saltar a otra página.

Así que ya no vieron solo la vista previa del vídeo a medida que se desplazaban, sino que tuvieron la opción de reproducirlo de forma normal. Sin embargo, hay unas modificaciones en el reproductor del vídeo, tal como se puede ver en un tweet que comparte esta nueva dinámica en YouTube.

Se ven las opciones para activar o desactivar el audio y los subtítulos, pero no mucho más. Al parecer, no hay una configuración para habilitar esta opción o no, pero teniendo en cuenta que solo se está testeando esta dinámica es posible que cambie en el futuro.

Por el momento, esta función solo está disponible para un grupo de usuarios, y no hay certeza de que se implemente en algunas de las futurasa versiones de YouTube.