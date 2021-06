Microsoft permitirá ejecutar aplicaciones Android en Windows 11

Hoy es el día escogido por Microsoft para la presentación del nuevo Windows 11, donde aquí tenéis el resumen oficial. Si bien ya se sabía algunos aspectos, hay otros que han pillado por sorpresa, como el hecho de que Microsoft permitirá que Windows 11 permita la ejecución nativa de las aplicaciones Android, tratando así de equiparse al hecho de que macOS también ha comenzado a permitir la ejecución de aplicaciones iOS dentro del sistema de escritorio.

Los usuarios podrán combinar las aplicaciones clásicas con las aplicaciones Android, pudiendo incluso fijarlas en la barra de tareas. Para la obtención de las aplicaciones Android, Microsoft integrará la Appstore de Amazon dentro de la nueva tienda de Windows, que vendrá en reemplazo de la fallida Microsoft Store, y que pretende ser atractiva tanto a usuarios como a desarrolladores, posibilitando que los usuarios puedan adquirir sus aplicaciones y juegos desde la misma.



Equiparándose a macOS con las aplicaciones móviles de iOS

Ahora bien, hay un detalle importante para poder ejecutar aplicaciones Android en Windows 11, y es que los equipos deben disponer de hardware compatible con la tecnología Intel Bridge, por lo que de momento se desconoce cuales pueden ser los dispositivos donde pueda ser posible la ejecución de aplicaciones Android.

Resulta un tanto curioso como Microsoft llevan tanteando bastantes años el hecho de poder llevar las aplicaciones Android en Windows, incluso desde antes del lanzamiento de Windows 10.

También es cierto que Microsoft no ha tenido éxito incentivando el uso de las plataforma universal, por lo que la llegada de las aplicaciones de Android pueden permitir un gran conjunto de posibilidades a los usuarios que no puedan cubrir porque las aplicaciones web equivalentes no puedan estar a la altura.

Microsoft mostró que entre las aplicaciones Android se incluye a TikTok, Yahoo, Uber, entre otras aplicaciones, por lo que ya es cuestión de que con el tiempo se vaya saliendo de dudas, aunque para ello, usuarios del programa Insider podrán tener acceso a una vista previa a partir de la próxima semana.

Como ya veníamos avisando, la actualización al nuevo Windows 11 será gratuita para usuarios de versiones previas de Windows que cuenten con licencia original, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones, por lo que existirá una aplicación que verificará si un equipo puede albergar Windows 11 o no, acorde a los requisitos que exige esta nueva versión.

Es probable que en las próximas semanas podamos conocer aún más del nuevo Windows 11 que lo presentado hoy por la propia compañía, aunque lo cierto es que Microsoft ha tratado de corregir los errores cometidos en Windows 10 para convertir a Windows 11 en una experiencia de primer nivel. Esperemos que así lo esté también con las actualizaciones.

Crédito de las imágenes: Microsoft