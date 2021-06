Este proyecto busca adaptar los juegos de Super Nintendo a pantallas anchas

Super Nintendo llegó con el inicio de la década de los 90, convirtiéndose en uno de los emblemas de la consola y en un videojuego imprescindible hasta hoy.

Un hacker dedicado a esta clásica consola, más un equipo de colaboradores voluntarios, consiguieron adaptar a una resolución widrescreen nada menos que Super Mario World, título estrenado junto a la SNES.

Los juegos de Super Nintendo poseen una resolución de aspecto de 4:3, afín con el estándar de los televisores de la época. Las pantallas actuales, por lo general, poseen una relación de aspecto 16:9 o similar, de apariencia más ancha.

Al jugar algún título del catálogo de SNES en una pantalla más extensa, las opciones son dos: estirar la imagen, deformando el juego e incluso, entorpeciendo la experiencia; o aceptar las franjas vacías que deja a cada costado la imagen centrada.

Un grupo de entusiastas, que colaboraron con el proyecto Wide SNES, liderado por el hacker Vitor Vilela, consiguieron adaptar Super Mario World a relaciones de aspecto 16:9 y 16:10. Próximamente, se añadirá soporte a más relaciones de aspecto, comenzando por las 2:1 y 21:9.

Many people asked me and here is how Super Mario World would look with 21:9 ultrawide: https://t.co/PvcPXGrGFv pic.twitter.com/wqjMZ9NAom

Para disfrutar de la experiencia que ofrece este proyecto, es necesario descargar un parche para el ROM del juego en la página de GitHub del proyecto tras esta iniciativa.

Siguiendo las instrucciones que señala el mismo sitio, posteriormente es necesario parchar el ROM, el cual no se distribuye junto a la herramienta por razones de copyright, pero que se puede obtener legalmente digitalizando un cartucho original.

Tras aplicar el parche, se generará un archivo de configuraciones que debe acompañar al ROM al momento de ejecutarse a través del único emulador compatible, bsnes-hd.

Este mod, como se le denomina usualmente a esta clase de personalizaciones que se le añaden a un juego, es compatible únicamente con Super Mario World.

What about ultrawide support? Here is Butter Bridge 1 on Super Mario World Ultrawide running pretty cool!

SMW Widescreen is planned to be released soon. Stay tuned in for updates! pic.twitter.com/bBf1qHqYhe

— Vitor Vilela (@HackerVilela) June 16, 2021