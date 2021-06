Microsoft agrega funciones de edición de fotografías a OneDrive

Si aún estás buscando una alternativa para Google Fotos, puede que la última actualización de OneDrive te convenza para darle una oportunidad a Microsoft.

Tal como anunció el equipo de Microsoft, OneDrive está sumando algunas herramientas para gestionar y editar nuestras fotografías.

Nuevas funciones para editar fotografías en OneDrive

OneDrive se está actualizando con algunas funciones pensadas para aquellos que almacenan y gestionan sus fotografías. Por un lado, está sumando nuevas funciones de edición para que no tengas que recurrir a herramientas de terceros para editar tus fotos.

Por ejemplo, encontrarás “recortar” con diferentes formatos populares por si deseas compartir tus fotografías en las redes sociales. Otras opciones básicas de edición que ofrece OneDrive son girar y voltear para que ajustes alguna fotografía o juegues un poco con la perspectiva.

Y por supuesto, tendrás controles para ajustar el brillo, contraste, exposición, sombra, saturación, entre otras opciones. Así que podrás contar con una combinación básica de herramientas para mejorar tus fotografías o jugar con tu creatividad.

Si deseas comparar la fotografía editada con la original solo será necesario pulsar sobre la imagen. Y puedes guardar todos los cambios realizados como una nueva copia o aplicarlos directamente sobre la fotografía original. Todas estas nuevas opciones de edición ya se están implementando en todas las cuentas personales de OneDrive. Por el momento, solo las encontrarás en la versión web como en la app para Android. En el caso de los usuarios de iOS, tendrán que esperar hasta fin de año.

Y se sumará un plus para aquellos que usan OneDrive en el móvil para hacer un backup de todas las imágenes que van capturando en el dispositivo. OneDrive creará carpetas automáticas con sus fotografías basadas en las fuentes… WhatsApp, capturas de pantalla, etc. De esa forma, no perderás tiempo organizando cada imagen que subes a tu cuenta de OneDrive desde Android.