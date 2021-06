DesignCap, una herramienta de diseño online que debes conocer

Cuando quereos diseñar banners para redes sociales o campañas web en general, solemos pensar en canva, en spark, en Visme… pero hay otras opciones menos conocidas que pueden ayudar mucho con el tema, y hoy hablaremos de una de ellas realmente atractiva.

Se trata de Designcap, un producto de los mismos responsables que FlexClip, conocida web de creación de vídeos para redes sociales.

Disponible en designcap.com, tiene cinco puntos fuertes que no podemos ignorar:

1. Proporciona un modo de infografía que ayuda a crear este tipo de trabajo de forma muy sencilla. Me recuerda a lo que hace Visme, otra gran herramienta especializada en infografías.

2. Proporciona funciones relacionadas con gráficos, tablas y mapas, algo que no es fácil de encontrar en las herramientas de edición online.

3. Proporciona una gran cantidad de combinaciones de texto y gráficos preestablecidos que deben usarse en el diseño, lo que facilita la combinación. Hay miles de combinaciones diferentes para no empezar desde cero, incluyendo en la versión gratuita.

4. El precio es mucho más bajo que en Canva, y todos pueden usar el plan gratuito.

5. Se pueden hacer incluso logos. De hecho proporciona diferentes estilos de plantillas de diseño para diferentes objetivos, desde Youtube a Instagram, pasando por facebook, Twitter y otros.

En la captura superior podemos ver el panel de trabajo, en este caso abriendo plantillas de logos. Es posible acceder a miles de iconos en el menú lateral para incluirlos en los diseños, así como seleccionar diversas fuentes para obtener el resultado deseado.

Las fotos son de bancos gratuitos, libres de derechos, siendo ideales para ilustrar artículos o crear banners sin necesidad de preocuparse por el copyright o violaciones de derechos de autor.

La parte de gráficos es muy importante, algo muy exclusivo de DesignCap. Fijaos que aparece en el menú lateral, como otra opción más. Desde allí podemos incluir desde tablas personalizadas a gráficos que se montan en función de los números que indiquemos.

Es eso lo que hace que sea una buena herramienta para crear infografías, ya que podemos ir construyendo los gráficos desde cero o incluso seleccionar alguna plantilla de infografía existente e ir incluyendo los datos personalizados para generar la imagen que divulgaremos posteriormente.

Los precios se encuentran en este enlace, con planes completos por menos de 6 dólares al mes.