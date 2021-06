Aparece brevemente una función de mensajería en la app de Clubhouse

En días anteriores, y de manera esporádica, algunos usuarios han podido tener un breve acceso a una nueva función en Clubhouse llamada Backchannel. Según han podido constatar durante la corta disponibilidad, se trata de una función de mensajería basada en textos, que además, se encontraba en fase muy temprana de desarrollo.

Esta aparición en los dispositivos en algunos usuarios ha desatado su interés en compartirlo a través de Twitter, a algunos de los cuales también han tenido algo de tiempo para realizar y compartir capturas de pantalla.



Wow looks like accidental update of @clubhouse enabled in app backchannel & switch of side bar & full experience.

Seems it’s rolled back now but from what I saw it was beautiful!!

On stage > move to hallway > hit arrow > back channel popped up! @jowyang @GaryLHenderson pic.twitter.com/5bJfVlg7t5

— Brian Fanzo 🧢 Keynote Speaker $ADHD (@iSocialFanz) June 18, 2021