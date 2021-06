Novedades y juegos anunciados por Nintendo en la E3 2021

La Electronic Entertainment Expo 2021 ha tenido mucha tela que cortar para la firma japonesa especializada en el sector de videojuegos. El espacio organizado para la presentación de novedades de la marca lleva por nombre Nintendo Direct, y gracias a él nos encontramos con buenas nuevas en diferentes áreas.

A continuación, a modo de resumen, tenemos más de 20 novedades presentadas por Nintendo en el evento que dio su fin el pasado martes 15 de junio. Atentos, que hay nuevos juegos, consolas y mejoras…

Lo primero, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Nintendo nos dejó con un sabor agridulce respecto al lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A pesar de que tenemos de imágenes nuevas, la empresa dejó claro que el 2022 será el año en el que veamos el lanzamiento del título.

Tras lo visto en las capturas anunciadas, Link parece estar en las nubes, por lo que no podemos dejar de pensar que sería una secuela de The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Game & Watch de The Legend of Zelda

La compañía nipona no quiso pasar por alto el 35 aniversario de The Legend of Zelda y por ello presentaron un nuevo juego portátil de estilo Game & Watch. Esta diminuta consola vendrá con The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y la versión original de Game Boy de The Legend of Zelda: Link’s Awakening instalada. Además, incluirá una versión actualizada del juego Vermin.

Nintendo reveló que el 12 de noviembre de 2021 será la fecha de lanzamiento. Aún no conocemos el coste de dicha consola, pero el Game & Watch de Mario Bros costó 50 dólares.

Remasterización de juegos insignia

Mario Party se está renovando con un nuevo juego que traerá la posibilidad de jugar en línea con personas de todo el mundo. El ADN del título será con tableros y minijuegos de entregas anteriores de la serie, pero estas tendrán mejores gráficos.

Más novedades

– Kazuya Mishima de la serie Tekken será un personaje jugable en Super Smash Bros.Ultimate .

– Metroid Prime 4 sigue en desarrollo.

– WarioWare tiene su propio juego y este lleva por nombre WarioWare: Get It Together

– Nintendo confirmó que el DLC gratuito llegará a Mario Golf Super Rush , incluidos nuevos personajes y campos.

– Shin Megami Tensei V es el próximo juego de rol desarrollado por la empresa y será exclusivo para Nintendo Switch.

– Hablando de Mario, el querido personaje de Nintendo se unirá nuevamente a los Rabbids en Mario & Rabbids: Sparks of Hope , que estará disponible en 2022.

– Life is Strange: True Colors llegará a Switch este año, junto con la colección Life is Strange Remastered .

– El juego Guardians of the Galaxy anunciado previamente llegará a Switch.

– Worms Rumble aterrizará en Switch la próxima semana.

– Astria Ascending recibió un nuevo tráiler y una fecha de lanzamiento del 30 de septiembre de 2021.

– El juego Two Point Campus anunciado anteriormente aterrizará en Switch en 2022.

– Super Monkey Ball Banana Mania aterrizará en Switch (así como en la mayoría de las otras consolas) con versiones remasterizadas de Super – Monkey Ball, SMB 2 y SMB Deluxe.

– La serie Just Dance de larga duración continuará en Switch con Just Dance 2022 el 4 de noviembre de 2021.

– Cruis’n Blast aterrizará como una exclusiva de Nintendo Switch en el otoño de 2021, y pronto habrá más detalles.

– Ya puedes jugar Dragon Ball Z: Kakarot en tu PC, PlayStation 4 o Xbox One, pero podrás jugarlo en Switch el 24 de septiembre.

– Capcom ya nos lo hizo saber en su propio evento E3, pero Nintendo nos recordó que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin aterriza en Switch el 9 de julio.

– Los juegos de PlayStation Portable de la serie Danganronpa llegan a Switch como Danganronpa: Decadence; incluye tres juegos de la serie.

– El título de Wii U, Fatal Frame: Maiden of Black Water, tendrá un puerto para Switch a finales de este año con mejores gráficos y algo de contenido nuevo.

– Los viejos juegos de Advance Wars se reconstruyen desde cero con Advance Wars 1 & 2: Re-Boot Camp , disponible en Switch desde el 3 de diciembre.

– Los dos juegos de Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 Remastered llegarán a Switch el 25 de junio.

– Strange Brigade está llegando a la Nintendo Switch.

– Ciertos juegos como Doom Eternal y Hyrule Warriors: Age of Calamity están recibiendo nuevos paquetes de contenido descargable.

Algo que no debemos dejar pasar es que la empresa no dio luces sobre el posible lanzamiento de la Nintendo Switch Pro, aunque podemos hacernos una idea sobre las características que podríamos ver en la consola.