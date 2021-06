Google Meet suma nuevas opciones que facilitan interactuar en grupos grandes

Google Meet está actualizando una de sus funciones más usadas para mejorar su dinámica durante las videollamadas.

Para ello, se suman una serie de opciones que facilitarán interactuar en reuniones con grupos grandes.

Nuevas opciones de Google Meet para interactuar en grupos grandes

Una de las funciones de Google Meet que facilita la interacción durante una videollamada con un grupo grande de usuarios es “levantar la mano”. Es una forma simple y práctica de organizar una conversación, cuando se pide la intervención de la audiencia o para dar opiniones durante una reunión de trabajo.

Hace tiempo que Meet cuenta con esta función, y ahora Google quiere potenciar más esta dinámica con una serie de actualizaciones. Por ejemplo, ahora será mucho más visible cuando alguien “levante la mano”, ya que se mostrará una nueva animación para el icono de esta función.

Se verá una mano moviéndose, junto con el nombre del usuario, en la parte inferior del mosaico del vídeo. Cuando el usuario hable, el icono de la mano desaparecerá automáticamente del mosaico. Por otro lado, Meet hará que sean más fáciles de identificar los usuarios que tienen la mano levantada, dándoles protagonismo en la cuadricula del vídeo. De esa manera, el anfitrión no tendrá que recorrer todos mosaicos buscando quiénes desean participar en la conversación.

Una dinámica que se complementa con un nuevo tipo de notificación que mostrará la cantidad de usuarios con manos levantadas. Así que tanto los anfitriones como el resto de los participantes de la videollamada podrán identificar fácilmente a los usuarios que pulsaron la función “levantar la mano”.

Si bien son pequeñas actualizaciones, esos detalles facilitarán muchísimo llevar adelante una videollamada con grupos grandes o participar de un seminario. Por otro lado, un detalle a tener en cuenta es que estas nuevas opciones no estarán disponibles para todas las cuentas de Google Meet.

Por el momento, solo se han anunciado para usuarios con Workspace Essentials, Business Standard y Plus, Enterprise Essentials, Standard y Plus, Education Fundamentals y Plus, Nonprofits y G Suite Business.