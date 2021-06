Prohibirán en China la carga inalámbrica de más de 50W

Actualmente ya hay muchos cargadores que ofrecen más de 50W para carga rápida usando cable, pero para la carga inalámbrica es difícil ver superar los 15W en el mercado.

Hay algunos fabricantes chinos, como Xiaomi, que ya han estado trabajando en sistemas de carga inalámbrica de alta potencia, de hecho vimos aquí en WWWhatsnew uno hace pocas semanas, uno de 120W sin cable, capaz de cargar una batería de 4.000 mAh en solo 15 minutos.

Esto puede cambiar en breve, ya que en China están a punto de prohibir las cargas inalámbricas de más de 50W, ya que podría producir interferencias a varios servicios de radio desarrollados legalmente y necesitan poner orden en los recursos del espectro radioeléctrico mediante equipos de carga inalámbrica.

Ojo, no se trata de problemas de salud, no estamos hablando de que los cargadores inalámbricos de alta potencia generen cáncer ni nada semejante, estamos hablando de problemas de interferencia en señales para la aviación, el transporte marítimo, la observación astronómica, etc.

El sitio web oficial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información publicó un texto titulado «Disposiciones provisionales sobre la gestión de radio de los equipos de carga inalámbrica», y en él hablan de prohibir equipos de carga inalámbricos que superen los 50W, por lo que el dispositivo de 120W de Xiaomi quedaría completamente fuera.

Podéis leer más sobre el tema en news.mydrivers.com. Xiaomi de momento no se ha pronunciado, aunque seguramente no lo hará hasta que la propuesta no se transforme en ley y la prohibición sea un hecho.