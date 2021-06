Twitter permitirá que decidas quiénes y cuándo pueden mencionarte

Twitter está exponiendo algunos conceptos que están evaluando para mejorar la experiencia de usuario. Y para ello, se han centrado en una funciones de la plataforma: las menciones.

Están considerando una serie de opciones para que las menciones sean un medio para interactuar en la plataforma sin que se conviertan en un agobio, o en una herramienta de acoso.

Twitter explora nuevas opciones para las “menciones”

Dominic Camozzi compartió algunos conceptos que están explorando en Twitter para dar control a los usuarios sobre la interacción que se genera en la plataforma y cuándo participar en la conversación.

Si bien las menciones son excelentes para captar nuestra atención, invitarnos a una conversación o darnos el crédito por algún contenido, también puede tener un efecto contraproducente. A veces no nos interesa participar de una conversación o no deseamos que se nos mencione en determinado contexto. Y por supuesto, las menciones se convierten en un gran problema cuando son usadas por trolls o acosadores.

Sin embargo, estas situaciones podrían tener algún tipo de solución pronto, ya que Twitter está analizando la posibilidad de brindar a los usuarios nuevas opciones para estos escenarios. Por ejemplo, tal como se ve en las imágenes, podría existir una opción para “anular la mención de esta conversación”.

Con solo seleccionar esta opción se quitaría el enlace a nuestro perfil. Así que si no quieres participar de esa conversación, o no te parece apropiado el contexto, podrías anularlo para que el tweet no enlace a tu perfil y ya no recibas ninguna notificación sobre ese hilo de conversación.

Otro de los conceptos que están explorando tiene que ver con las menciones por parte de desconocidos. Cuando esto ocurriese, Twitter podría enviar una notificación como la que muestra la primer imagen. Si usas esa opción, Twitter entendería que no deseas que esa situación se vuelva a repetir, así que no permitiría que ese usuario vuelva a mencionarte en el futuro.

Y una última alternativa que Twitter ha puesto a consideración de la comunidad es la posibilidad de tener controles para especificar quiénes nos pueden mencionar y hasta establecer períodos de tiempo para anular las menciones. Por el momento, todas estas funciones son solo conceptos que Twitter está explorando, así que habrá que esperar para ver si se transforman en nuevas opciones para controlar la interacción dentro de la plataforma.