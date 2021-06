La IA de Facebook puede imitar tipografías con solo ver una palabra

El equipo de Facebook presentó un nuevo proyecto que se basa en la dinámica de TextStyleBrush.

Esta IA de Facebook puede copiar cualquier tipografía viendo solo una palabra de ejemplo en una imagen. Así que, a partir de una fotografía, la IA puede copiar diferentes estilos de escritura, y hasta reemplazar el texto en la imagen.

La nueva IA de Facebook puede copiar tu escritura

Sin importar si se trata de una tipografía impresa o escritura a mano, este IA de Facebook podrá imitarla a partir de una simple muestra:

es el primer modelo de inteligencia artificial auto supervisado que reemplaza el texto en imágenes de escritura a mano y escenas, en una sola toma, usando una sola palabra de ejemplo. […] es un desafío de inteligencia artificial mucho más difícil. Significa comprender estilos de texto ilimitados no solo para diferentes tipografías y caligrafía, sino también para diferentes transformaciones

Una dinámica que puede efectuar sin tener mayores requisitos con respecto a la imagen, así que no se requiere un escenario en particular. Y también se tiene en cuenta el sinfín de posibilidades que deja abierta no solo cualquier tipografía (color, grosor, sombreados, etc) sino que también la escritura a mano.

Podemos ver una pequeña muestra del trabajo de esta inteligencia artificial en el vídeo que comparte el equipo de Facebook. Por el momento, solo se trata de un proyecto de investigación, pero con un gran potencial. La nueva dinámica que ofrece la IA de Facebook podría tener un abanico de aplicaciones, desde traducción de idiomas en realidad aumentada hasta la posibilidad de crear nuevas fuentes usando la escritura a mano.

Por supuesto, aún tiene muchos puntos para mejorar, por ejemplo, tiene limitaciones cuando se encuentra con textos con reflejos. Y por otro lado, también tienen en cuenta el mal uso que algunos usuarios podrían dar a este tipo de tecnologías, así que aún tienen mucho que avanzar y debatir sobre esta IA . Por el momento, habrá que esperar para ver cómo avanza este proyecto de inteligencia artificial de Facebook.