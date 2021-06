Cómo afecta el mal tiempo a tu conexión de Internet

¿Es cierto que cuando llueve Internet va peor? ¿por qué ocurre eso? ¿y cuando hay mucho calor? ¿y con el viento?

En el nuevo vídeo que he publicado hoy hablo del tema, para que sea fácil entender mejor la relación entre el clima y la calidad de conexión a Internet:

Como podéis ver, podemos definir las siguientes claves:

– El agua de la lluvia, y la humedad posterior, puede afectar a los cables subterráneos, principalmente a los de cobre, responsables por conexiones ADSL. Mientras que los conductos de fibra están diseñados para ser resistentes al agua y a la intemperie, la mayoría de los conductos desplegados no están diseñados para estar debajo del agua permanentemente. Este es un tema que ha generado varios estudios, ya que el cambio climático puede inundar zonas y afectar a la infraestructura de comunicaciones en un futuro cercano.

– Las conexiones de fibra óptica son mucho más resistentes a las infiltraciones, no se sienten afectadas.

– Las gotas de la lluvia pueden producir caídas en la cobertura de la señal, por eso por la calle hay peor conexión cuando llueve.

– El calor es enemigo de todo lo electrónico, por eso con grandes olas de calor pueden producirse fallos en la infraestructura que nos da acceso a Internet, desde nuestro router en casa a las grandes máquinas existentes en el otro extremo. Por otro lado, los cables de cobre y de fibra óptica no son susceptibles al frío, pero las temperaturas extremadamente bajas pueden causar sacudidas del suelo, que pueden dañar o rasgar los cables subterráneos.

– El viento fuerte puede mover antenas, romperlas o afectar a su funcionamiento, motivo por el cual siempre es un motivo de problemas. Los árboles pueden caer sobre las líneas eléctricas y los escombros pueden derribar las antenas parabólicas.

Aún así, la principal causa des caídas de velocidad no depende del calor, viento o lluvia y sí de cómo actuamos los humanos cuando eso ocurre. Nos quedamos más en casa, a veces trabajando en modo home office, a veces «simulando una enfermedad»… cuando llueve hay más gente conectada a Internet en zonas donde no se esperaban tantas conexiones, y eso hace que quede menos para cada uno.