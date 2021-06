Bitcoin se actualiza por primera vez en cuatro años

Raro es el mes en el que el Bitcoin, por un motivo u otro, no sea noticia. Este lo ha sido por el anuncio del presidente de El Salvador, cuando indicó que el Bitcoin sería moneda legal en el país, pero hay otra noticia que vale la pena destacar.

Acaba de ser aprobado el primer cambio de bitcoin en cuatro años, un cambio al que se llama Taproot, y que acaba de ser aprobado por mineros de todo el mundo. Gregory Maxwell fue quien propuso por primera vez Taproot, el ex director de tecnología de Blockstream.

La actualización comenzará a funcionar en noviembre, y se enfoca en dos pilares: mayor privacidad y mejor eficiencia de las transacciones, aunque incluye otro punto importante, desbloqueará contratos inteligentes, una característica propia de la tecnología que usa, blockchain, y que elimina a los intermediarios de las transacciones. Esta característica también hace que la función sea más compacta, gane en privacidad y en flexibilidad. La actualización también contempla un nuevo lenguaje de script llamado Tapscript.

El popular evangelista de bitcoin Andreas Antonopoulos comentó la noticia en su twitter:

Taproot will be locked-in for a November activation in the next 36 hours.

A big success for #Bitcoin, Taproot introduces a second signature algo (Schnorr) and significant privacy features.

Also a big success for the "Speedy Trial" activation method with < 8 weeks to lock-in.

