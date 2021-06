3 opciones para crear arte abstracto desde la web

El arte abstracto es capaz de transmitir sensaciones extremadamente diferentes a las personas. Una misma obra puede tranquilizar o estresar, o simplemente ser ignorada, como si de una mancha en la pared se tratara. Juega con la experiencia de cada persona, con el choque visual y la combinación de colores que para cada uno puede representar una emoción diferente.

En la web existen muchas opciones que permiten crear este tipo de arte, y aunque no se tarde lo mismo que con una obra del renacimiento, puede generar resultados interesantes en el público. Aquí os dejo una selección:

– tool.graphics/suprematism. Cada vez que pulsamos en el botón «generate» aparecen varias obras con figuras geométricas de diferentes colores. Cada obra puede exportarse en alta resolución, incluso en formato de vídeo, donde se ve cómo se van juntando las figuras hasta montar el cuadro resultante. Podemos elegir los colores y el tamaño de la animación, siendo posible también cancelar dicha animación para que solo muestre la imagen.

– jacksonpollock.org: Todo un clásico. Os lo presenté por última vez hace cinco años, y no dejaré de hacerlo. Solo tenemos que mover el ratón en la pantalla y hacer click cuando queramos una mancha de pintura. Los resultados pueden ser impresionantes.

– Color Wander: Solo tenemos que abrir la web y esperar. No es interactivo, es automático, y si el resultado no nos gusta solo tenemos que actualizar la página. En cualquier momento podemos capturar la pantalla, aunque no haya terminado con el trabajo de composición.

Como veis, son sencillas de usar, aunque muchas veces hay que pasarse algunas horas hasta obtener exactamente el tipo de pintura que queremos poner en nuestro salón, una pintura única, con una firma propia, con la garantía de que nadie tiene nada igual.