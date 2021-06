Electronic Arts sufrió robo del código fuente de algunos juegos

Electronic Arts, conocidos también por la abreviatura EA, comunicaron ayer que fueron víctimas de un ataque cibernético en el que sufrieron el robo del código fuente de algunos de sus títulos, más otras herramientas de software interno.

Esta situación, además de repercutir comercialmente en las operaciones de la compañía, también podría generar un impacto en los jugadores.

Código fuente y herramientas de desarrollo, el botín robado a EA

Esta compañía, especializada en el desarrollo de videojuegos para variadas plataformas, tiene en su haber títulos de la talla de Los Sims, la franquicia FIFA, Battlefield, Apex Legends y otros más, acumulados en su catálogo de casi cuatro décadas de actividad.

El ataque de este pasado jueves fue reportado por Vice, señalando en su comunicado que los atacantes se habían apoderado del código fuente de FIFA 21 y del motor Frostbite, utilizado en el desarrollo de varios juegos de Electronic Arts lanzados en los últimos años.

Aquel informe señaló también que los hackers se habían vanagloriado públicamente publicando evidencias del ataque en foros clandestinos de Internet, comentando textualmente que «tienen plena capacidad de irrumpir en todos los servicios de EA». ‎ ‎

Mediante una declaración de un portavoz, emitida a través de su centro de prensa, EA confirmó el acontecimiento, señalando que no han podido identificar cuánto código fuente pudo ser efectivamente extraído desde su red y que se encuentran investigando los detalles del incidente.

La compañía confirmó que los datos de los jugadores no se vieron comprometidos con este ataque y que por las características del hecho, no hay que temer por eventuales riesgos para la privacidad de sus usuarios. También, despejando otra clase de dudas, afirmaron que este hecho no se debió a un ataque de ransomware.

‎»Tras el incidente, ya hemos realizado mejoras de seguridad y no esperamos un impacto en nuestros juegos o en nuestro negocio», señala parte de aquel comunicado oficial, tratando de poner paños fríos al asunto. No obstante, el reporte de Vice señala que 780GB‎ de información proveniente de este ataque ya se encuentra a la venta clandestinamente en la red. Además, el acceso a herramientas de dicha categoría, permitiría la creación de intervenciones o hacks en los juegos, así como también abriría camino para explotar vulnerabilidades dentro del código de alguno de estos títulos.

Además de reportar un refuerzo en sus sistemas de seguridad, Electronic Arts señaló que se encargará de hacer cumplir la ley, asesorándose con expertos a la par del desarrollo de la investigación criminal pertinente.‎