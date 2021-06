Among Us sumará un nuevo mapa y más roles para los personajes

InnerSloth está trabajando en una serie de novedades para potenciar la dinámica de Among Us.

Así lo anunció en Summer Game Fest 2021, junto con un adelanto de algunas de las sorpresas que encontrarán los jugadores en un futuro cercano.

Among Us estrenará un nuevo modo, más roles y el quinto mapa

Una de las grandes novedades que anunció InnerSloth tiene que ver con nada menos que un nuevo mapa. Sí, ya el 5 mapa para Among Us. Por el momento, no hay dado ninguna pista al respecto, así que solo queda imaginar qué estrategia estarán preparando para este nuevo mapa.

Por otro lado, en el vídeo se puede ver un nuevo Modo llamado “Hide & Seek”. Si bien no han mencionado nada sobre su dinámica, nos recuerda al modo creado por algunos usuarios de Among Us, que cambiaron las reglas para jugar este especie de modo personalizado entre un grupo de amigos.

La dinámica era completamente diferente, y hasta un poco más divertida: el impostor se revelaba al comienzo del juego y se iniciaba una cuenta regresiva que daba tiempo a los tripulantes para realizar sus tareas, esconderse etc. Sí, el viejo juego de las escondidas dentro de Among Us.

Siguiendo con las novedades anunciadas en Summer Game Fest, también nos encontramos con nuevos roles para los personajes como los que se ven en el vídeo: el científico y el sheriff. Habrá que ver qué aportarán estos nuevos roles en la dinámica del juego.

Y sí, también habrá nuevos colores y disfraces para personalizar los personajes que elijamos para las partidas. Y una actualización prometida, que aún está pendiente, es ampliar hasta 15 la cantidad de jugadores por partida. InnerSloth no ha mencionado una fecha para ninguna de las novedades que anunció, así que habrá que estar pendiente de las próximas actualizaciones de Among Us.