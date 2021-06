Esto es lo que tiene planeado Facebook para su primer reloj inteligente

Si bien ya no sorprende que Facebook pueda estar trabajando en un modelo de reloj inteligente propio, ahora The Verge ha podido conocer aspectos específicos del que puede ser el primer modelo que llegue al mercado, siempre y cuando no se echen atrás por el camino, ya que la trayectoria del gigante de redes sociales en el segmento del hardware viene siendo irregular, con sus luces y sombras.

A este respecto, el citado medio ha podido conocer que este modelo llegaría ya para el verano de 2022, y contaría con dos cámara que los usuarios podrán quitar del chasis de aluminio para realizar sus fotografías, con una cámara orientada a los selfies y otra cámara de 1080p para la captura de los elementos que se cuenten al frente de su campo de visión.



Para incrementar la experiencia con las cámaras, teniendo en cuenta que uno de los principales enfoques del reloj inteligente es que los usuarios puedan compartir contenidos dentro de los servicios de Facebook, la compañía de redes sociales estaría llegando a acuerdo con diversos fabricantes para que desarrollen accesorios que permitan integrar esta cámara en todo tipo de objetos.

Otro de los principales enfoques de este modelo apunta a la realización de actividades deportivas, por lo que llevará aparejado también funciones de seguimiento de la salud como la monitorización del pulso cardíaco.

Además, en Facebook plantean que su primer modelo de reloj inteligente pueda funcionar independientemente de los teléfonos móviles, por lo que también estaría llegando a acuerdos con algunas operadoras para que este modelo disponga de conectividad LTE.

Respecto a las opciones de color, este modelo llegaría en blanco, negro y en dorado, y pese a que aún no lo ha lanzado al mercado, ni siquiera está en producción en masa, en Facebook también están trabajando en las generaciones posteriores del mismo.

Además, Facebook pretende que su primer modelo de reloj inteligente también sirva de punto de partida para que los usuarios también puedan adquirir las también esperadas gafas de Realidad Aumentada, de las que también se lleva tiempo hablando.

Respecto a precios, se baraja en un principio un coste de unos 400 dólares, aunque esta cifra puede cambiar, ya que también pretende competir con los Apple Watch de Apple y los relojes inteligentes bajo sistema Wear OS de Android, pese a que el reloj de Facebook llevará una versión personalizada de Android con el que también trata de llevar muchas experiencias mediante asociaciones con otros desarrolladores.

Por ahora no hay nada oficial, donde de hecho no se conoce ni el nombre en clave del desarrollo de este producto. Curiosamente, hace pocos meses conocimos algunos aspectos ofrecidos a través de otro informe.

Hasta que no haya oficial, es difícil aventurarse señalar características específicas más allá de las filtradas por fuentes anónimas, y más por los posibles cambios que puedan ocurrir por el camino.

Tampoco podemos aventurar el nivel de aceptación, y más cuando la reputación de Facebook con la privacidad no queda en buen lugar precisamente, siendo el principal frente que tiene abierto con Apple.