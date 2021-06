Cómo detectar DeepFakes, explicación de Chema Alonso

Durante los próximos días veremos grandes presentaciones en Open Expo Europe, y están siendo transmitidas en directo en este canal de Youtube.

La primera presentación la ha realizado Chema Alonso, y el tema no podía ser más interesante: DeepFakes.

En dicha presentación, que podéis encontrar en este enlace de Youtube, dedican una parte a la detección de «replicantes».

Detectar DeepFakes en vídeos ya existentes

Ahí se habla de FaceForensics y FaceForensics++, un recurso que podemos usar para identificar rastros de las herramientas utilizadas para la suplantación de identidades, ya sea con algoritmos DeepFakes, Face2Face, FaceSwap o NeuralTextur. Es útil para identificarlos en vídeos ya grabados, no tanto para vídeos en tiempo real donde los rostros se sustituyen con otras técnicas.

Entre las herramientas disponibles tenemos:

– Posibilidad de buscar rasgos de la cara manipulados por los algoritmos de creación de DeepFakes. Si sabemos cómo se crean los deepfakes, sabemos también cuáles son los puntos débiles, y eso es lo que buscan esas herramientas, desde contornos a contrastes no naturales que pueden escapar al ojo humano.

– Detecta poses de caras que no son correctas, deformando la cabeza, moviendo los ojos de forma no natural, etc. Eso es fácil comprobarlo con las herramientas de movimiento artificial de fotografías, como las que vimos hace semanas en MyHeritage.

Detectar DeepFakes en tiempo real

Para tiempo real existen otros recursos diferentes a los ofrecidos por FaceForensics, otras herramientas que son capaces de realizar estudios del vídeo que se está transmitiendo. Entre ellas, Chema comenta:

– Análisis de datos del ritmo de parpadeo. La duración, la frecuencia y otras variables pueden ayudar a saber si estamos frente a una persona real o no.

– Detectar el pulso de la arteria carótida. Es algo que es posible identificar con análisis de un vídeo en tiempo real, identificando incluso si hay pulso acelerado o constante. Si el pulso es inexistente, o si no tiene un ritmo natural, podemos sospechar que estamos frente a algo falso.

No solo hay DeepFakes, también podemos ser engañados con MetaHumans, creaciones 100% 3D con un realismo tremendo, pero que pueden suspender usando la prueba del parpadeo o la del ritmo cardiaco en la frente y cuello.

Podéis hacerle más preguntas a Chema sobre este asunto en mypublicinbox.com/chemaalonso.