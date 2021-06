Nuevos detalles sobre los Super Follows de Twitter

En lo que va de año, Twitter ha estado reforzando su oferta de novedades. Entre los anuncios que han generado expectativas, se encuentran los Super Follows, un sistema de monetización para creadores de contenido integrado en la plataforma.

Esta nueva función, que permitirá a los usuarios inscritos cobrar a sus seguidores una cuota de dinero para acceder a contenido adicional, aún no tiene fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, ya es posible conocer nuevos detalles gracias a un reciente reporte.

Jane Manchun Wong, especialista en ingeniería inversa y fuente recurrente de estas novedades anticipadas, compartió un nuevo adelanto de lo que será esta nueva dinámica dentro de Twitter.

Según su reporte, el programa de Super Follows será de carácter exclusivo para las cuentas de Twitter que cuenten con al menos 10.000 seguidores, que hayan publicado al menos 25 tweets en los últimos 30 días y que sus controladores tengan al menos 18 años.

Twitter is working on Super Follows application

Requirements:

– Have at least 10000 followers

– Have posted at least 25 Tweets in past 30 days

– Be at least 18 years old

notably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 6, 2021