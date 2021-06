Tinder permitirá el bloqueo de personas a través de sus números de teléfono

Para muchos usuarios de Tinder no será de su agrado encontrarse con personas conocidas con las que hayan podido mantener malas experiencias mientras están deslizándose por las tarjetas de los posibles aspirantes a un «match», por lo que Tinder ahora les permitirá el bloqueo de contactos a través de sus números de teléfonos, pudiendo bloquear a todos los usuarios de sus respectivas agendas de contactos o bien a contactos específicos.

De esta manera, los usuarios evitarán encontrarse con esas personas dentro de la aplicación, como puedan ser ex-parejas, compañeros de estudios, amigos, etc, y también al revés. Obviamente, los contactos bloqueados no recibirán notificación alguna por ello, por lo que no será posible para alguien conocer si otra persona le ha bloqueado en su cuenta en Tinder.



En caso de que los usuarios quieran revertir los bloqueos realizados, también podrán sacar los números de teléfonos que deseen de la lista de contactos bloqueados, dando posibilidad a que puedan ser nuevamente localizables en la aplicación, y abiertos nuevamente a nuevas posibilidades de contacto.

Tinder señala que sólo almacenará los números de los contactos que los usuarios hayan decidido bloquear. Es extraño que Tinder haya tardado tanto tiempo en lanzar una función tan básica como lógica, que tantos problemas ha podido dar en el pasado.

Los usuarios podrán añadir (y/o quitar) contactos a bloquear a través del menú «Bloquear contactos» de las opciones de configuración, donde tendrán así el control para establecer con quienes no quieren encontrarse dentro de la aplicación.

Sin duda, Tinder se enfrenta a una competencia cada vez mayor, y tiene que buscar las maneras para que los usuarios dispongan del mayor control posible de sus experiencias, incluyendo la posibilidad de elegir con quienes no quieren encontrarse dentro de la misma, con tal de evitar problemas que puedan llegar a ir conflictos más serios.

El despliegue de la nueva característica no deberá tardar más que unos días en llegar a todos los usuarios de la aplicación, para que de esta manera, ya puedan comenzar a establecer los correspondientes bloqueos en caso de que intuyan o sepan que personas con las que hayan podido tener malas experiencias en el pasado también puedan formar parte de los usuarios que dispone Tinder.

Con los bloqueos se evitarán muchos de los «encontronazos» que hayan podido sufrir en el pasado, y además, no será necesario migrar a otras opciones donde haya menos posibilidades de encontrarse con las personas no gratas.

Crédito de la imagen: Tinder