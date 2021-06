TidyTag, extensión para ordenar los contactos de LinkedIn con etiquetas

En LinkedIn suelen confluir conexiones con personas de diversa índole, sumando redes profesionales, de estudios, contactos de negocios y oportunidades de empleo.

Si bien, cada aparición de un perfil suele acompañarse con información de identificación laboral, gracias a una extensión para Chrome, es posible añadir metadatos adicionales como una guía adicional para uso personal.

Etiquetas coloridas para clasificar contactos de LinkedIn

TidyTag (o “etiquetas ordenadas”, en español) es una herramienta que permite clasificar los contactos de LinkedIn con etiquetas personalizadas, organizándolos en una base de datos privada.

Para comenzar a utilizar esta herramienta, es necesario registrarse en la plataforma de TidyTag. Una vez descargada y activada la extensión desde la Chrome Web Store, se despliega en pantalla un formulario en el que sólo hay que proporcionar una dirección de correo electrónico, generar una contraseña y agregar un enlace al perfil de LinkedIn con el que se utilizará esta herramienta.

Finalizada esta configuración inicial, queda habilitada inmediatamente la opción de añadir etiquetas. Estas pueden sumarse tanto al divisar un contacto en la página de inicio, como también al visitar directamente en su perfil. Esto funciona únicamente con perfiles de personas, incluyendo a aquellos que no figuren como contactos.

Fuera del aporte visual que integran a la versión web de la red social, un punto interesante de esto es que los perfiles catalogados a través de este sistema de etiquetas, pueden revisarse a modo de base de datos en el mismo sitio de la plataforma, con la posibilidad de filtrarlos según las clasificaciones especificadas.

Ejemplo de una lista filtrada, bajo la etiqueta personalizada «Compañeros de universidad».

Si usas LinkedIn con frecuencia desde el ordenador, con TidyTag puedes comenzar a construir una agenda ordenada de tus contactos en la medida que navegas por la plataforma.

Otro uso posible es para la búsqueda de empleos o de redes profesionales para fines específicos. Durante una jornada de rastreo de oportunidades, puedes generar una selección ordenada para su posterior revisión.

Does It Make Sense, desarrolladores de esta pequeña aplicación, aseguran que la información que tratan no se usan, transfieren o venden, fuera de los casos prácticos aprobados.

Por la naturaleza de esta herramienta, sólo se puede utilizar en el ordenador, ya sea a través de Chrome u otro navegador compatible con sus extensiones.

El uso de TidyTag es totalmente gratuito y se puede descargar desde la Chrome Web Store.