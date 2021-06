Por qué la NASA quiere ir a Venus

Durante los últimos años hemos visto que la NASA se ha estado interesando mucho por Marte, así como por diferentes misiones en la Luna. Tiene sentido, tanto por el posible agua existente en nuestro satélite, que podría usarse en viajes espaciales más largos, como por la posibilidad de, a muy largo plazo, transformar Marte en un planeta habitable.

El caso es que Venus es otro tema, un planeta extremadamente caliente, un infierno en todos los sentidos, motivo por el cual parece raro que la NASA haya anunciado que tiene previsto visitar Venus antes de 2030, algo que no hace desde 1994.

Serán dos misiones:

– La primera se encargará de orbitar Venus, analizando y estudiando desde lejos.

– La segunda aterrizará en la superficie y tomará muestras de la atmósfera durante el descenso.

El motivo de la visita a Venus

Bill Nelson, administrador de la NASA, comentó que el principal objetivo es hacer ciencia, entender el motivo por el que en Venus es posible derretir el plomo en su superficie.

Es muy posible que obtengamos pistas de «cosas que no hay que hacer para que a la Tierra le paso algo semejante», aunque el hecho de que Venus esté mucho más cerca del Sol ayuda bastante (aunque no lo justifica al 100%) a que se consigan temperaturas superficiales de casi 500 grados centígrados.

DAVINCI+ y VERITAS

DAVINCI+ será la misión responsable por analizar la química de la atmósfera, abreviatura de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus. Bajará e irá recogiendo muestras hasta llegar a la superficie, donde realizará fotografías de la superficie. Estudiará las temperaturas e intentará entender el motivo por el que la atmósfera es tan pesada.

La misión VERITAS analizará la geología y creará un mapa más completo del que tenemos. Es la abreviatura de Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy. Se quedará orbitando el planeta.

¿Vida en Venus?

Es un tema que ronda por la cabeza a la comunidad científica, ya que existe la posibilidad de que haya vida microbiana flotando en la atmósfera del planeta. Esto se intuye después de un controvertido hallazgo del año pasado, al ver que había un gas que generalmente se asocia a la vida, pero aún estamos lejos de poder afirmar que hay vida y que van naves a averiguarlo.