Xiaomi Redmi Note 10S, opinión después de 1 mes de uso

Xiaomi sigue apostando por una buena relación entre calidad y precio en los móviles Redmi, y después de 1 mes usando el Redmi Note 10S ya estoy en condiciones de dar una opinión con fundamento.

Estamos hablando de un móvil de 228 euros en amazon con precios más bajos en aliexpress, donde es posible encontrarlo a partir de 191 euros.

Enlaces en Aliexpress:

– Redmi note 10 5G

– Redmi Note 10S

Las características técnicas ya las comenté en el lanzamiento en este artículo, por lo que ahora me limitaré a indicar los pros y contras encontrados en el terminal. La cámara y las diferentes fotos en diferentes momentos las iré publicando en nuestro Instagram.

Pros

– Pantalla grande (AMOLED de 6.43 pulgadas y resolución de 2400×1080 píxeles) y cómodo de llevar en la mano. Pesa solo 180 gramos, y tiene un grosor de 8mm. Es muy portátil.

– Tiene protección IP53, contra polvo y salpicaduras, algo que debería ser obligatorio en todos los móviles.

– El módulo de cámara sobresale muy poco, lo que hace que prácticamente no cojee al ponerlo sobre una mesa.



– Tiene un sistema de altavoces estéreo que se agradece mucho al jugar o ver vídeos.

– Los marcos son suficientes para evitar clicks por accidente mientras jugamos con las dos manos.

– Tiene puerto de 3.5 mm, algo que muchos detestan, pero que a mí me encanta, ya que no siempre quiero usar Bluetooth.



– Tiene un procesador MediaTek Helio G95 que no se ha quejado en ningún momento con los juegos, aunque no tiene 5G. Tiene 6 GB de RAM, por cierto.

– Su batería de 5000 mAh me ha permitido llegar a estar dos días sin ponerlo en el cargador, aunque en general llega a los 30 horas en media.

– La cámara gran angular de 8 MP no deforma la imagen final.

– El modo noche ofrece resultados bastante buenos (es obligatorio para hacer fotos nocturnas con este móvil, en caso contrario los resultados son bastante malos).

Contras

– La trasera se ensucia fácilmente, de huellas y polvo.



– Solo tiene una única tasa de refresco de 60 Hz

– La calidad del sonido, aunque sea estéreo, no es muy buena con música, principalmente con los graves.

– El brillo es bueno para interiores, de 700 nits, pero habría agradecido algo más para que la experiencia sea perfecta con el Sol incidiendo.

– Tiene bastante software preinstalado, tanto redes, como juegos como apps de finanzas.



– En las fotos con la cámara principal de 64 MP se ve poco rango dinámico y colores apagados.

Conclusión

La cámara podría ser mejor, y la frecuencia de pantalla de 60 Hz se queda justita en algunos casos, pero quietando esos dos puntos, estamos frente a un móvil que podría ser un tremendo exitazo por su precio. El poder jugar a grandes juegos con un móvil que ronda los 200 euros es todo un lujo.