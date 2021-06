Twitter trabaja en «reacciones» para los tweets, según reporte

Permanentemente, Twitter nos sorprende con novedades alusivas a su servicio, en cualquiera de sus presentaciones.

Ahora, según un reporte no oficial, la red social de mensajes cortos se encuentra trabajando en una serie de reacciones para depositar en los tweets, bajo una dinámica muy parecida a la que ya conocemos en Facebook.

Así como oficialmente se anuncian las nuevas implementaciones de Twitter, a través de los canales regulares de información, también circulan de vez en cuando algunos reportes no oficiales, pero que de todas maneras se respaldan en cierto sustento que ayuda a mantener la atención ahí.

Jane Manchun Wong, especialista en ingeniería inversa y una fuente recurrente de esta clase de novedades, compartió recientemente a través de su cuenta de Twitter que aquella misma red social, según su hallazgo en el código de la plataforma, estaría trabajando en la implementación de este sistema.

Twitter is working on Tweet Reactions view:

“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”

The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021