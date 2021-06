Red Magic 6, todos los detalles

Los móviles para gamers son maravillas dentro del sector que están preparados, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, para ofrecer siempre el mejor rendimiento posible durante el juego.

He estado probando el Red Magic 6 durante algunas semanas, y es fácil entender el motivo por el que tantos gamers apuestan por estas máquinas. Veamos todo con detalle.



Enlaces del ZTE nubia Red Magic 6

Antes de comenzar con el análisis, os dejo con los enlaces a las diferentes versiones del móvil, cuya versión Pro puede encontrarse por 699 euros:

– Página principal.

– Red Magic 6: 599 euros. Frecuencia de actualización 165Hz y 12GB RAM

– Red Magic 6 + Cristal templado. 605,9 euros.

– Red Magic 6 Pro. Frecuencia de actualización 165Hz y 16GB RAM

Especificaciones del ZTE nubia Red Magic 6

Primero vamos a lo objetivo, donde destaca la pantalla de 165Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 500Hz con un solo dedo:

– Cuerpo: 169,9 x 77,2 x 9,7 mm, 220 g; Frente de Gorilla Glass, respaldo de vidrio, marco de aluminio; Dos zonas sensibles a la presión (detección táctil de 400 Hz, mejorando la versión anterior de 300Hz) y ventilador de refrigeración incorporado.

– Pantalla: 6.80 «AMOLED, 1B colores, 165Hz, 630 nits (típico), resolución de 1080x2400px, relación de aspecto 20: 9, 387ppi.

– Procesador: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 y 3×2.42 GHz Kryo 680 y 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660.

– Memoria y almacenamiento: Versiones de 128GB con 8GB RAM, 128GB con 12GB RAM y de 256GB con 12GB RAM.

– Software: Android 11, Redmagic 4.0.

– Cámara trasera: Gran angular (principal) : 64 MP, f / 1.8, 26 mm, 1 / 1.72 «, 0.8µm, PDAF; Ultra gran angular : 8 MP, f / 2.0, 120˚, 13 mm, 1 / 4.0», 1.12µm ; Macro : 2 MP.

– Cámara frontal: 8 MP, f / 2.0, (gran angular), 1 / 4.0 «, 1.12µm.

– Captura de video: Cámara trasera : 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps; Cámara frontal : 1080p a 30 fps.

– Batería: 5050 mAh; Carga rápida 66 W.

Tiene también lector de huellas dactilares debajo de la pantalla, NFC y toma de 3,5 mm.

En lo que se refiere a accesorios, hemos probado un Ice Dock de doble núcleo para mejorar la capacidad de enfriamiento.

En la caja, además de los manuales, viene un cable USB-C a USB-C y un cargador con una potencia de 30W.

Diseño del ZTE nubia Red Magic 6

Veamos un recorrido rápido que puse en TikTok:

No es un teléfono muy portátil. Su pantalla de 6.8 pulgadas se encarga de ello, y hay que sujetarlo bien, porque resbala, pero en general es un diseño muy acertado para el sector al que apunta. No hablamos del móvil que se lleva para hacer fotos en el viaje y sí para jugar desde el sofá de casa, que se sujeta con las dos manos para jugar. Decididamente, usar el teléfono con una mano es complicado, tanto por la parte ovalada trasera como por el tamaño, aunque el Red Magic 6 es más estrecho y delgado que la versión anterior.

Cuenta con márgenes superior e inferior especialmente pensados para reducir los toques accidentales durante el juego, algo muy común con los móviles de pantalla curva.

El diseño es muy gamer. El logo de Red Magic en la parte inferior puede iluminarse, pero solo puede hacerlo en rojo. Tiene tiras de LED bastante discretas que ofrecen el espectro RGB completo.

Las cámaras traseras no sobresalen mucho. Tienen forma rectangular, con un flash LED incrustado detrás del panel de vidrio.

En el lateral vemos la ranura para la SIM, sin espacio para microSD. La rejilla del altavoz en la parte inferior, junto al micrófono principal y al conector USB-C. La parte superior solo tiene el conector de audio de 3,5 mm y el micrófono con cancelación de ruido.

Llama la atención el interruptor de hardware rojo para iniciar el software Game Space, el que nos permite tener mejor experiencia de juego. Se encuentra a la izquierda, junto con la ventilación de entrada. El control de volumen también está a la izquierda, dejando el lado derecho equipado con el botón de encendido, otro micrófono con cancelación de ruido, la ventilación de salida y los dos disparadores (sensores).

Pantalla del ZTE nubia Red Magic 6

El Red Magic 6 y el 6 Pro tienen las pantallas más rápidas del mercado, llegando hasta 165Hz, aunque la mayoría de los juegos android del mercado no usan esa frecuencia para nada (Real Racing 3 sí lo soporta, otros como Call of Duty Mobile y Dead Trigger solo llegan a 120). Aún así, la pantalla es sorprendente.

Tiene una relación 20:9 con una resolución de 1080 x 2400px, un brillo máximo más alto que la versión anterior y mil millones de colores (lea una profundidad de color real de 10 bits). También presume de una cobertura de la gama de colores DCI-P3 del 100%.

Otra maravilla tecnológica: la pantalla ofrece una frecuencia de muestreo táctil de 500Hz con un dedo y 360Hz en multitáctil, por lo que si el juego requiere velocidad de pulsación, el móvil lo ofrecerá.

Hay que tener cuidado con el uso de estos números. Usar 165Hz todo el tiempo consume más energía, por lo que es mejor verificar si el juego lo aprovecha o no (el dispositivo está predeterminado en 90Hz).

Si navegamos por el móvil, sin juegos, a 165 Hz, la frecuencia de actualización desciende a 90 Hz, incluso en la galería del teléfono, las aplicaciones del sistema y cuando se reproducen videos a través del reproductor de video predeterminado. En el caso de Netflix consiguió llegar a 120Hz cuando miramos en pantalla completa.

Batería del ZTE nubia Red Magic 6

El tener 5.000 mAh, 500 más que en la versión anterior, y un sistema inteligente de reducción de frecuencia de pantalla, la batería se porta mejor. Más de 80 horas funcionando, 33 horas hablando en una red 3G, más de 12 horas navegando y más de 18 horas poniendo vídeo. Los números han sido generados por el programa Smartviser.

La velocidad de carga con el de 33X es de algo más de un 60% en 30 minutos. Nada espectacular.

Sonido del ZTE nubia Red Magic 6

Tiene altavoces estéreo, uno en la parte inferior y otro que funciona como auricular. El sonido es muy potente, muy alto, pero no es ideal para poner música, ya que la calidad no es excelente.

La mayoría de los sonidos que transmiten los juegos no requieren un sistema fantástico, no tienen la sutileza de una buena melodía, son efectos que usan pocas frecuencias, por lo que no es tan importante que la calidad de los agudos se distorsione al subir el volumen.

Aún así, si queréis escuchar música con los auriculares, tendréis una experiencia perfecta, pero evitad los altavoces para ese tema.

Software del ZTE nubia Red Magic 6

Y llegamos a uno de mis temas preferidos, el software actualizado, la versión de Android a 11 y la interfaz de usuario de Redmagic a 4.0. En el vídeo superior os comento algunos detalles.

La interfaz de usuario de Redmagic permite reducir las aplicaciones a ventanas pequeñas e interactivas, algo que no está disponible en todas las aplicaciones. No se puede cambiar el tamaño de la ventana de la aplicación, solo puede moverla por la pantalla, pero facilita la multitarea.

Cuenta con muchos estilos de reloj personalizables y ajustes preestablecidos, temas que cambian el fondo de pantalla, la pantalla de bloqueo y los íconos, todos con la estética de juego del teléfono.

Llama la atención un menú separado para la iluminación LED en la parte posterior. Recordad que hay tiras LEd, y el logotipo de Red Magic también puede encenderse. Las tiras de LED también pueden servir como LED de notificación, así como como indicadores de cuándo el teléfono ha dejado de cargarse.

Cuenta con una caja de herramientas de entretenimiento, gracias a la cual podemos definir tareas rápidas o abrir ciertas aplicaciones.

Lo que más me gusta es la versión más reciente de Game Space. Con solo presionar el botón rojo cerca de la esquina superior izquierda del teléfono, se abre el Espacio de juegos, donde podemos navegar por ellos. Deslizando abriremos un menú con algunos cambios rápidos.

Los dos conmutadores superiores son para aumentar el rendimiento durante el juego y para configurar los pulsadores siempre que el juego lo permita (no hay muchos).

También vemos algunas aplicaciones como Discord, WhatsApp, Telegram e incluso Chrome, así como el control deslizante de brillo, junto con otros conmutadores rápidos, como el selector de frecuencia de actualización o la posibilidad de activar o desactivar el ventilador.

Cámara del ZTE nubia Red Magic 6

La cámara no es el punto fuerte de este móvil, pero es suficiente para lo que necesitarían la mayoría de los usuarios. Aquí tenéis algunas cosas que he notado:

– Los modos de la cámara cambian con un simple deslizamiento hacia la izquierda y hacia la derecha en forma de carrusel, es muy práctico.

– Al disparar macro se ve una pequeña lupa que podemos mover, con un pico de enfoque, lo que permite alcanzar la distancia de enfoque correcta en lugar de adivinarla.

– El HDR hace un buen trabajo, aunque se nota el procesado, no es muy natural. El HDR no está disponible en el modo no agrupado de 64 MP.

– Tenemos que ir al modo Pro para usar el ultra angular.

– El zoom es digital, nada sorprendente, de 3x, 5x y 10x.

– Consigue buenos resultados cuando hay poca distancia al objetivo.

– Admite grabaciones de hasta 8K a 30 fps, pero también están disponibles los estándares 4K a 30 y 60 fps.

Conclusiones

Es uno de los mejores móviles gamers que han pasado por mis manos, y su precio no es excesivo, de hecho es más barato que la mayoría de su sector. El único problema es que la pantalla de 165 Hz no puede aprovecharse prácticamente nunca, por lo que podemos decir que es un móvil «preparado» para la próxima generación de videojuegos que sí puedan aprovechar todo lo que ofrece.

En lo que respecta a las cámaras, está claro que han ahorrado en ese sector para enfocarse en la experiencia de juegos, una estrategia interesante y efectiva.