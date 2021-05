Xiaomi muestra sus cargadores ultrarrápidos de 200W con cable y de 120W sin cable

Poder cargar el móvil en pocos minutos es uno de los principales objetivos de los fabricantes hoy en día. Para ello siguen naciendo sistemas de carga más potentes, y Xiaomi acaba de presentar un gran protagonista en este sector.

Hoy afirmó que ha logrado nuevas velocidades tanto en carga inalámbrica como por cable. Dijo que tiene cargadores inalámbricos de 120W y cableados de 200W.

Comentó en su publicación que el cargador de 200 vatios puede cargar completamente un dispositivo con una batería de 4.000 mAh en 8 minutos y el cargador inalámbrico de 120 vatios puede hacerlo en 15 minutos, tiempos que permiten eliminar de nuestra rutina el cargar el móvil por la noche, basta hacerlo por la mañana mientras nos duchamos.

No es el único fabricante que trabaja con la carga rápida, pero los tiempos son realmente sorprendentes. Un OnePlus 9 Pro con una batería de 4500 mAh y un cargador con cable de 65 W, por ejemplo, tarda media hora en cargarse, y si es sin cable, 43 minutos.

Xiaomi mostró su nueva tecnología en un video, en Twitter:

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021