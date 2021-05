Directos desde un jacuzzi, la nueva categoría oficial de Twitch

Realizar streams en plataformas como Twitch se ha convertido en una actividad muy popular. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron creadores de contenido que se distinguieron del resto por hacer sus directos desde un jacuzzi con poca ropa, modalidad que fue ganando popularidad de forma progresiva dentro de la plataforma.

Esta acción representó un problema para Twitch, ya que estaban sacando provecho de un área gris dentro de las políticas de uso del servicio, donde no se especifica nada respecto a la vestimenta del usuario o actos de desnudez cometidos por éste.

En la medida que este tipo de streams fueron cobrando auge en Twitch, la plataforma tomó la decisión de implementar la suspensión de la monetización por publicidad como castigo para poner freno a esta acción.

We have an update on all things Hot Tubs, ad pauses, and content preferences. Read the blog to learn more: https://t.co/C5h7MMdAae

Una de las afectadas más conocidas por este tipo de streams fue Amouranth, quien en defensa declaró que la plataforma no la había puesto al tanto de que su contenido pudiera ser susceptible de recibir amonestación.

Yesterday I was informed that Twitch has Indefinitely Suspended Advertising on my channel

Twitch didn't reach out in any way whatsoever. I had to initiate the conversation after noticing, without any prior warning, all the ads revenue had disappeared from my Channel Analytics

— Amouranth (@Amouranth) May 18, 2021