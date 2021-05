Google Maps muestra estadísticas de tus viajes y lugares favoritos

Google Maps parece estar actualizándose con una serie de opciones que te darán más información sobre el historial de tus ubicaciones.

Con un solo vistazo podrás ver cuáles son tus hábitos de viajes así como los lugares que visitas con frecuencia.

Google Maps da más información sobre tu historial de ubicaciones

“Tu cronología” de Google Maps permite ver tu historial de ubicaciones y dar un vistazo a todos los lugares que has visitado. Y para ello, divide toda la información de tus ubicaciones en diferentes apartados: Ciudades, Mundo, Día y Sitios. De esa manera, podrás filtrar todo el historial de ubicaciones y encontrar la información que te interesa.

Y ahora, esta sección de Google Maps se potencia con dos nuevos apartados: Estadísticas y Viajes. “Estadísticas” ofrece datos interesantes que puedes tener en cuenta para calcular tus viajes, ver cómo distribuyes el tiempo, analizar la cantidad de horas que pasas en determinados sitios, etc.

Por ejemplo, verás el tiempo que has estado conduciendo o desplazándote en otros medios de transportes, la cantidad de horas que has pasado en hoteles, restaurantes, etc. Y tal como mencionan en AP, a partir de estas estadísticas, se muestra una serie de gráficas que te permiten saber, por ejemplo, qué día del mes has visitado más sitios, cuántos lugares has visitado en el mes, entre otros datos.

Y por supuesto, también hay gráficas que permiten comparar tu actividad en los diferentes meses. Es decir, tendrás toda una serie de estadísticas de viajes y lugares a partir de tu historial de ubicaciones. Quizás hasta pueda resultar un poco abrumador ver cómo Google Maps conoce nuestros hábitos de viajes y lugares favoritos.

Y por otro lado, se suma “Viajes”. Un apartado que ya había anunciado Google el año pasado, y que muestra todos lo sitios que hemos visitado en nuestros viajes, medios de transporte, kilómetros recorridos, entre otros datos. Por el momento, Google no anunciado si estos nuevos apartados se irán desplegando a todos los usuarios, o solo forman parte de una prueba en la app de Maps en Android.