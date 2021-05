5 cosas que tienes que hacer al comprar un móvil Xiaomi

A continuación no vamos a decirte lo que debes verificar antes de comprar un móvil Xiaomi. Lo que sí verás son 5 de las principales cosas que debes hacer justo después de tener un móvil de dicha marca en tus manos.

Vamos así con esos ajustes que debes tener en cuenta en el área de cámara, sistema operativo, almacenamiento y más.

Quitar la marca de agua en las fotos

La moda de tomar fotos con marca de agua ha ido quedando atrás. Y bien sea porque no quieres dañar una imagen con esta descripción, o porque no quieres que las personas vean qué modelo es tu dispositivo, puedes recurrir al tutorial presentado en el vídeo para desactivar el ajuste. Hacer esto no te tomará más que unos cuantos segundos y a partir de ese momento podrás capturar momentos sin preocuparte por que la marca de agua esté presente.

Saber que cuentas con la última actualización de MIUI, y si no la tienes, actualizarla

En la actualidad, MIUI 12 es la capa de personalización más actualizada en los móviles Xiaomi. De momento, MIUI 12.5 está tardando en llegar a dispositivos con ROM China, por lo que es probable que tu smartphone cuente con esta versión 12 y las herramientas que ofrece.

No obstante, si tu dispositivo cuenta con procesadores Qualcomm de la serie Snapdragon 800 (855, 865 y 888), podrás descargarte la versión 12.5 con los servicios de Google a través de los pasos mencionados en el vídeo anterior y los que verás a continuación:

– Ve a los ajustes de tu Xiaomi.

– Oprime sobre la opción Cuentas y sincronización.

– Selecciona la opción Servicios básicos de Google y presiona sobre la opción para habilitarla.

– Añade una nueva cuenta de Google pulsando en Agregar cuenta correspondiente.

– Introduce el usuario y contraseña para acceder a tu cuenta de Google.

– Regresa a la página principal y ya verás que aparece el icono de Google Play Store.

– Lo último que deberás hacer es habilitar las aplicaciones que forman parte de los servicios de Google, pues estas estarán desactivadas por defecto.

Mudar todo el contenido a tu móvil nuevo con Mi Mover

Xiaomi tiene aplicaciones prácticamente para todo, y en el caso de pasar contenido de un dispositivo a otro no es la excepción. Con la herramienta Mi mover, podrás trasladar mensajes, fotos, vídeos, aplicaciones con su contenido y demás archivos de cualquier móvil a un smartphone Poco/Redmi/Mi. Se puede descargar de forma gratuita y aquí te dejamos el enlace para que lo hagas desde Google Play:

Mi mover: descargar desde Google Play

Limpiar el móvil completamente sin recurrir a una app externa

Gracias a las bondades que llegan en MIUI 12, se puede liberar espacio y desintoxicar el dispositivo para aprovechar más la capacidad disponible. En este caso, lo único que tendrás que hacer es ir a la app Seguridad y acceder a la opción Limpieza profunda. Luego, tendrás todos los archivos ordenados por el peso que consumen (más abajo estará una carpeta de WhatsApp), esto para que puedas eliminarlos rápidamente.

En el caso de la herramienta de mensajería instantánea, se puede borrar la memoria caché, los mensajes de voz, fondos de pantalla, audios, GIFs, documentos, etcétera.

Tener los auriculares originales gama alta de la empresa

Sabemos que esto es bastante opcional y no es indispensable. Sin embargo, si te apasionan los productos de la firma y quieres los mejores auriculares de gama alta con su sello, entonces deberás tener en cuenta que ya fueron presentados los FlipBuds Pro.

Estos auriculares fueron presentados el pasado 21 de mayo y cuentan con 3 modos de cancelación de ruido, alcance de 10 metros y una potente autonomía de hasta 28 horas. Además de lo anterior, incorpora un modo de conexión simultánea entre el ordenador y el móvil, lo que permitirá tener el sonido en ambos equipos sin problema. Su coste es de 102 euros y en las próximas semanas podría estar llegando al mercado europeo.