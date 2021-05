Puedes descargar ‘Among Us’ gratis en tu PC gracias a Epic Games

Si te gusta Among Us, estás de suerte, porque podrás descargarlo gratis en tu PC gracias a Epic Games.

Siguiendo la dinámica de cada semana, Epic Games Store ofrece un juego gratuito a los usuarios. Y esta vez, es el turno de Among Us.

Así puedes descargar gratis Among Us en tu PC

Si te has perdido de jugar Among Us, o quieres darte la oportunidad de jugar desde el PC, puedes tener en cuenta la propuesta de Epic Games.

Tal como hace cada semana, Epic Games están ofreciendo un nuevo juego para que los usuarios puedan descargarlo de forma gratuita. Y esta semana es nada menos que uno de los juegos más adictivos, Among Us.

Así que puedes descargar el juego en tu PC sin necesidad de pagar ningún costo. Y sí, lo tendrás disponible para siempre. Solo ve a Epic Games Store y sigue unos pocos pasos para iniciar la descarga. Es necesario que inicies sesión en Epic Games.

En caso de que no tengas una cuenta en la tienda, no te preocupes, ya te permite iniciar sesión con otros servicios y luego vincularlo con una nueva cuenta de Epic Games. Siguiendo esa dinámica, puedes iniciar sesión con PlayStatiotn Network, Nintendo, Xbox Live, entre otras posibilidades. O simplemente, puedes usar tu cuenta de Google.

Una vez que añades Among Us a tu biblioteca de Epic Games, podrás descargarlo a tu PC. Recuerda que la propuesta de Among Us es que haya de 4 a 10 jugadores por partida. Y sí, uno o más tendrán que tomar el papel de “impostores” para eliminar a todos los tripulantes mientras sabotean lo máximo posible todo lo que sucede en la nave.

Un detalle que debes tener en cuenta es que solo estará disponible de forma gratuita hasta el 3 de junio. Después de esa fecha, Epic Games develará otro videojuego para que los usuarios descarguen de forma gratuita.