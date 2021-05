Windows recibirá una de sus actualizaciones más importantes, afirma el CEO de Microsoft

Si bien hemos visto algunas actualizaciones interesantes en Windows en estos años, así como algunos cambios más profundos en algunas áreas, ningún cambio demasiado radical.

Sin embargo, esto está a punto de cambiar. Así lo confirmó Satya Nadella, CEO de Microsoft, anunciando que Windows se prepara para recibir una de las actualizaciones más importante de la década.

Y no, no es solamente un proyecto a largo plazo, ya que Nadella mencionó que ha estado probando esta actualización, o nueva versión de Windows, en los últimos meses, tal como mencionan en The Verge:

Lo he alojado yo mismo durante los últimos meses y estoy increíblemente emocionado con la próxima generación de Windows. Nuestra promesa para usted es la siguiente: crearemos más oportunidades para todos los desarrolladores de Windows de hoy y daremos la bienvenida a todos los creadores que busquen la plataforma más innovadora, nueva y abierta para crear, distribuir y monetizar aplicaciones.

La «próxima generación de Windows»

Nadella no ha mencionado ningún detalle de este nuevo Windows de cara a los usuarios, pero ha dejado claro que será un espacio donde los desarrolladores y creadores tendrán un lugar importante. Así que podríamos ver cambios radicales en la dinámica de la tienda de apps, que favorezca que los desarrolladores apuesten por crear apps para Windows.

Por otro lado, se espera que se haga realidad lo del “radical rejuvenecimiento visual” de Windows, que se dejo ver en uno de los anuncios de trabajo publicados por Microsoft. Puede que al fin veamos que Windows deja de heredar el diseño típico de versiones anteriores y apueste por un cambio visual radical.

Por el momento, solo podemos especular lo que traerá esta gran actualización, ya que no han mencionado grandes detalles, más allá de la promesa a los desarrolladores. Satya Nadella dijo que tendríamos más información en breve, así que tendremos que esperar para saber hacia dónde orientarán los grandes cambios que se acercan a Windows.