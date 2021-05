Jeff Bezos dejará su cargo como CEO de Amazon el 5 de julio

Jeff Bezos sorprendió a propios y extraños anunciando casi a principios de año que dejaría su cargo como CEO de Amazon tras 27 años desempeñándolo, eligiendo como su sucesor a Andy Jassy, vinculado a Amazon desde 1997, llevando una evolución hasta llegar a convertirse en el CEO de una de las divisiones más exitosas de la compañía, Amazon Web Services (AWS), que durante el primer trimestre de este año ha representado el 12% del total de ingresos de la compañía de este periodo.

Bezos argumentó en el mensaje de correo electrónico que envío a los empleados que la transición se realizará en cualquier momento del tercer trimestre, y motivando su salida como CEO argumentando la falta de tiempo para dedicar a otros proyectos.



De manera más concreta:

En el puesto de presidente ejecutivo, tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas […] . Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona el impacto que creo que pueden tener estas organizaciones.