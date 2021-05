HS-720 V2 después de 1 mes de uso, los nuevos auriculares de Creative

De acuerdo a las dinámicas y rutinas de uso de los ordenadores hoy en día, sobre todo para el teletrabajo, educación a distancia o la comunicación en general, el uso de auriculares es fundamental.

Creative Technology presentó recientemente sus nuevos cascos con micrófono HS-720 V2, de diseño ergonómico y ligero, con conectividad USB y micrófono de condensador con cancelación de ruido, hoy os comento mi experiencia con ellos.

Están pensados para usarse durante largas jornadas sin generar incomodidad por su uso constante. De hecho son ligeros, muy ligeros, y discretos. Hasta ahora siempre he usado esos auriculares gamers, pero con tanta lucecita no quedan bien en según qué reuniones, motivo por el cual ahora tengo los HS-720 V2 cuando quiero ser más discreto o quiero llevarlos durante muchas horas. El diseño es ergonómico, se adapta a rutinas extensas de uso, sin generar presiones u otro tipo de incomodidad en la cabeza u orejas. Además, los HS-720 V2 de Creative pesan sólo 135 gramos.

Estos auriculares centran su foco de uso en las videollamadas. Y para esos fines, los HS-720 V2 se pueden comenzar a utilizar recién sacados de su caja, sin la necesidad de realizar configuraciones complicadas o instalar software adicional. Basta con conectarlos al ordenador (PC o Mac) a través de su puerto USB-A y escogerlos como dispositivo de audio en la aplicación o plataforma de videoconferencias que utilices. No tiene conector de audio, es todo USB.

Su punto fuerte es la reducción de ruido. Los ruidos molestos son comunes a cualquier espacio compartido y a la vez, son un factor que se debe evitar durante cada videoconferencia. Los auriculares HS-720 V2 de Creative cuentan con un micrófono de condensador con cancelación de ruido. Su brazo flexible se puede ajustar a cualquier ángulo, para usarlo cómodamente, mientras los cascos recogen la voz de quien los use y filtran el ruido externo, garantizando así un buen nivel de nitidez. Su respuesta de frecuencia cubre un rango de entre 100 y 18000 Hz, condición que, junto a su sensibilidad de – 42 dBV, asegura una adecuada adaptación a los diversos sonidos ruidos que pueden aparecer en el entorno.

Pero ojo, eso no significa que no haya ruido blanco durante la grabación de un audio. Si abrimos audacity y comenzamos a grabar, veremos que el ruido blanco sigue siendo grande, ya que lo que se cancela es el ruido ambiental, no el ruido blanco.

Tiene un cable largo, más largo de lo que pensaba. Considerando que están pensados para su uso con el ordenador, estos auriculares cuentan con un cable de 2 metros, que permite una movilidad holgada mientras se está en un escritorio o espacio similar. Además, el cable incorpora también un mando de control que brinda acceso a herramientas propias de estas instancias digitales de comunicación, como un botón para apagar el micrófono, otro para contestar llamadas, más controles multimedia y de volumen.

Entre aquellos controles, destaca el interruptor de micrófono. Hoy en día es un accidente cotidiano el hablar con el micrófono desactivado u olvidar cortarlo cuando termina el turno de hablar. El botón que cumple esta función cuenta con una luz led roja, que se ilumina cuando el micrófono está desactivado. Este mismo botón, si se mantiene pulsado por un período más extenso que un simple clic, activa una función de monitoreo del micrófono. Gracias a esta función de tono lateral, es posible verificar la calidad de audio y el nivel del volumen y así evitar que la voz se emita saturada o con muy poca fuerza.

Su calidad de audio es buena, ideal para juegos, música o vídeos. Cuentan con controladores de neodimio de 30 mm a cada lado, que ofrecen una respuesta en frecuencia de entre 20 Hz y 20 KHz. Estos son los componentes clave de su sistema de mejoramiento digital de audio integrado.

Y lo mejor es su precio, 35 euros en es.creative.com.

Resumiendo

Ventajas: ligeros, baratos, buena calidad de sonido y cancelación de ruido ambiental en videoconferencias.

Desventajas: ruido blanco alto en grabaciones, el auricular no cubre toda la oreja (lo que nos aísla menos) y el material no parece muy resistente al sudor.