Informes señalan que Netflix trabaja en potenciar el contenido interactivo en su catálogo

Durante los últimos días, diversas fuentes han liberado datos que poco a poco nos dan luces de un nuevo proyecto que Netflix está preparando.

Se trata de un paquete adicional que integraría eventualmente a las suscripciones activas de Netflix, el cual permitiría acceder a un catálogo de juegos diseñados a la medida de la plataforma.

Netflix quiere acercarse al mundo de los videojuegos

Aunque no es el único ejemplar de esta clase dentro del catálogo de Netflix, Black Mirror: Bandersnatch puede considerarse como el ejemplo más ilustrativo de la clase de contenido que la plataforma quiere potenciar.

Así como en el ejemplo citado, otros títulos como Minecraft: Modo Historia, más algunos que están en suspenso o derechamente fueron cancelados, forman parte de los primeros acercamientos de Netflix a esta clase de contenido interactivo.

Rescatando un poco la dinámica de algunos contenidos interactivos que se podían encontrar como material adicional en algunos DVDs de antaño, este formato a pesar de atraer la atención del público, no logró desarrollarse adecuadamente.

Proyectos ambiciosos no llegaron a buen puerto, como un juego secreto que se incluiría en Stranger Things, que fue cancelado en 2019 porque Telltale Games, su partner por aquel entonces, alegó no contar con un equipo dedicado en específico a la materia dentro de Netflix, de acuerdo a lo comentado por The Verge.

Dando vuelta la página con los traspiés que estancaron esta idea y rescatando la esencia de la iniciativa que dio origen a este proyecto, en Netflix están trabajando en un nuevo impulso para esta rama de su catálogo.

Durante los últimos días, medios como The Information o la Agencia Reuters, señalaron que Netflix está buscando a una persona encargada de un puesto ejecutivo dedicado a los videojuegos.

Posteriormente, Polygon hizo eco de una carta abierta de Netflix en la que sólo destacan la presencia de títulos de aquel formato en su catálogo, pero sin precisar detalles sobre sus planes futuros.

Según los informes, el proyecto que tiene Netflix consiste en un paquete adicional a la suscripción tradicional, que liberaría acceso a un catálogo de juegos similar al de Apple Arcade o Xbox Game Pass, pero probablemente más acotado.

Fuera de enriquecer la oferta de contenidos y de integrar opciones interactivas, este proyecto podría potenciar a Netflix como plataforma en un segmento del mercado audiovisual cada vez más competitivo, con juegos que pueden vincularse con producciones originales o externas de la plataforma. De igual forma, podría darse la dinámica al revés. Algún videojuego podría aparecer con alguna versión dramatizada de su argumento, que incluso podría ser complementado con alguna serie o película. Muestra de aquello es el antes citado ejemplo de Minecraft.

De acuerdo a las fuentes citadas, se esperan novedades oficiales de este proyecto para 2022.