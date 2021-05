Fuchsia OS comenzó a desplegarse en pantallas Google Nest Hub

Desde 2016 hemos conocido noticias que poco a poco van llegando sobre Fuchsia, un nuevo sistema operativo desarrollado por Google que a diferencia de Android y Chrome OS, no se basa en un núcleo Linux.

Sin gran parafernalia de por medio, hoy fue lanzada al público una primera versión de este nuevo sistema operativo, de momento exclusiva para dispositivos Nest Hub.

De acuerdo con un reporte de 9to5Google, el nuevo sistema operativo de Google está comenzando a distribuirse de manera silenciosa, inicialmente sólo para las pantallas Google Nest Hub de primera generación.

La versión 1.0 de Fuchsia se liberó hoy para estos dispositivos, con prioridad para los usuarios del programa de vista previa. Con posterioridad, se ampliará esta cobertura, en un proceso que tomará varios meses.

You don't ship a new operating system every day, but today is that day.

— Petr Hosek (@petrh) May 25, 2021