Evaluación de Facebook cayó en tiendas de apps por votos negativos de activistas

Durante los últimos días, la evaluación de la app de Facebook ha caído estrepitosamente, tanto en la Play Store como en la App Store.

De acuerdo a información disponible públicamente, esto se debería a la acción coordinada de activistas, en protesta frente a la presunta censura de la red social frente a temas alusivos a Palestina.

Esta situación, que viene siendo observada desde el fin de semana, tiene su origen en una convocatoria de los militantes pro palestinos en las redes sociales, para reducir el promedio de evaluación de concentra la aplicación móvil de Facebook en las dos tiendas de aplicaciones antes mencionadas. La invitación era para evaluar la app con la nota mínima.

Facebook and Instagram censor and limit posts about Palestine. So, several users have given single star reviews in App Store and Play Store.

As a result of this movement, the average App Store review has fallen to 1.9⭐

#GazaUnderAttak pic.twitter.com/ZryVEA4k9I

— 🏳️سماء| SKY 🌞🧜🏽‍♀️ (@Skkyy__) May 18, 2021